Iago Aspas acepta su estatua en Vigo y el Concello convocará un concurso de ideas para diseñarla

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció un nuevo paso en el homenaje institucional de la ciudad a Iago Aspas, que presumirá de una estatua dedicada al capitán del Celta en el entorno del estadio de Balaídos. El regidor avanzó que la Junta de Gobierno Local del próximo lunes dará cuenta de la aceptación por parte del futbolista moañés de esta iniciativa municipal, un paso que el celtismo pide a gritos desde hace tiempo.

Según explicó Caballero, una vez completado ese trámite municipal, el Concello continuará con el procedimiento administrativo y convocará un concurso de ideas para elegir el diseño del monumento. Precisó que la propuesta vencedora asumirá después la realización material de la obra. «Al ganador del concurso de ideas se le contratará la realización y la ejecución de la escultura», indicó.

La escultura se situará en el exterior del estadio municipal de Balaídos, en un punto muy visible del recinto. Caballero detalló que se colocará en la confluencia de las gradas de Tribuna y Marcador: «Allí donde está la palabra Balaídos, allí mismo, en aquella zona, se establecerá y se va a ubicar la escultura». El regidor aseguró además que el Concello ya dispone de financiación para impulsar este reconocimiento público.

«Ya tenemos la cantidad de dinero preparada para todo este homenaje y lo que significa», afirmó, a la vez que defendió que la figura de Iago Aspas es merecedora de este tributo por su dimensión deportiva y simbólica para Vigo. Lo definió como «uno de los deportistas más destacados en la historia de la ciudad», además de recordar que es el máximo goleador del Celta y un «jugador excepcional».

El alcalde también destacó valores personales asociados al delantero celeste, como «el arraigo, la fidelidad institucional, el compromiso» con la urbe y «el compromiso con el club de la ciudad, con el Celta de Vigo». A su juicio, «la trayectoria de Iago Aspas es un elemento de cohesión social, es un orgullo colectivo», motivo por el que el Ayuntamiento impulsará este homenaje, un clamor popular.