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La huelga médica continúa en Vigo sin acuerdos y roza el centenar de cirugías canceladas

La reunión de los sindicatos con la Xunta no llegó a ningún puerto

La manifestación ayer, en Santiago

La manifestación ayer, en Santiago

Patricia Casteleiro

Patricia Casteleiro

Los médicos siguen en huelga y en Vigo la participación continúa siendo la más alta de toda la comunidad. Es una protesta a nivel estatal contra la reforma del Estatuto Marco. Quieren una regulación específica y que se reconozcan las características únicas de su trabajo, como la duración de las guardias o la cotización. Está previsto que haya parones una semana al mes, por lo menos hasta junio.

Los sindicatos también tienen reivindicaciones para la Xunta. Le exigen jornadas complementarias, entre otras medidas. A lo largo del día mantuvieron una reunión, pero no llegaron a ningún acuerdo. Habrá una nueva para la que todavía no hay fecha.

En Vigo, la huelga médica registró otra vez los niveles de implicación más significativos de la comunidad. En el turno de mañana, el paro alcanzó el 31,3 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo y el 3,46 % en la atención primaria de su área sanitaria. Por la tarde, el seguimiento en el ámbito hospitalario descendió al 1,82 % , mientras que en los centros de salud se situó en el 3,52 % , manteniéndose como uno de los porcentajes más altos en este nivel asistencial.

En el conjunto de Galicia, la convocatoria mostró una tendencia desigual según el horario. Durante la mañana, el seguimiento global en la sanidad pública gallega fue del 18,03 % , con una incidencia del 24,12 % en los hospitales y del 2,31 % en atención primaria. Por la tarde, el apoyo al paro cayó hasta el 1,93 % en total , con un 1,88 % en el ámbito hospitalario y un 1,94 % en atención primaria. Según los sindicatos, habría que multiplicar por cuatro las cifras de la Xunta, pues tienen en cuenta a los salientes de guardia (porque finalizan la jornada a las 8 de la mañana) y a los que están de servicios mínimos.

La participación dejó una nueva recua de actividades pospuestas. Según los datos del Sergas, el parón médico supuso entre el lunes y el martes la anulación de 4.261 actos médicos en el área de Vigo. Concretamente, se suspendieron 87 cirugías, 2.440 consultas hospitalarias, 1.368 citas de atención primaria y 366 pruebas (excluyendo las de laboratorio).

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En el conjunto de Galicia, solo durante la jornada del martes se anularon 6.899 actos médicos, lo que eleva el total de los dos primeros días de la semana a 15.465 intervenciones suspendidas (incluyendo 423 cirugías y casi 11.000 consultas hospitalarias). Desde que comenzaron las movilizaciones contra el Estatuto Marco en diciembre, ya son 192.724 los actos médicos que ha habido que aplazar o suspender en la comunidad.

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