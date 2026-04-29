Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una vivienda okupa del Casco Vello de Vigo

La Policía Local de Vigo ha localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición en el interior de una vivienda en ruinas ocupada en pleno Casco Vello de urbe olívica, concretamente en el número 47 de la calle Poboadores. El hallazgo se produjo tras el aviso de varios vecinos, que llevaban días percibiendo un fuerte mal olor procedente del inmueble.

El cuerpo fue encontrado en el interior de esta casa okupa, un edificio deteriorado en el que, al parecer, era habitual la entrada y salida de personas sin residencia fija. Esta circunstancia complica por el momento la identificación de la víctima, cuya identidad sigue siendo desconocida.

Tras el descubrimiento, los agentes procedieron a precintar el inmueble, acordonando la zona para facilitar el trabajo a la Policía Científica y al forense. El estado del cadáver apunta a que la muerte se habría producido hace varios días.

La Policía Nacional, también en el lugar de los hechos, mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y lograr la identificación del fallecido.

Segundo cadáver

Este es el segundo hallazgo de un cuerpo si vida de una persona en situación de okupación en Vigo en los últimos meses, después de que en noviembre de 2025 apareciese otro cadáver en la antigua nave de Pescanova, situada en la calle Jacinto Benavente. En aquel caso, y según fuentes del operativo se descartó una muerte violenta. El varón se había caído desde una altura y fue hallado en una zona de difícil acceso.

[Noticia en elaboración]