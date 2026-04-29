Premio nacional
El Gobierno central reconoce el apoyo del Concello de Vigo al pequeño comercio
Caballero destacó el enorme «orgullo» con el que Vigo recibe la mención honorífica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Vigo recibió del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la mención honorífica al Compromiso Municipal en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2025 por el trabajo en favor del pequeño comercio. El alcalde, Abel Caballero, destacó el «enorme orgullo» con el que la urbe recibe este reconocimiento, entregado hoy en Toledo.
El regidor indicó que la distinción reconoce el trabajo del Concello, especialmente en Navidad, por el «enorme impulso» que supone para el pequeño y mediano comercio de Vigo llenar la ciudad de millones de visitantes. Añadió a esta ecuación eventos como O Marisquiño, la Fiesta de la Reconquista -de interés turístico nacional-, los conciertos de Castrelos o la Semana Santa, que genera más turismo.
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