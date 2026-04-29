Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas

Un despliegue como no se recuerda en la ciudad en tiempos de paz. La invasión militar en Vigo de cara al Día de las Fuerzas Armadas que se celebrará dentro de un mes arrancó este martes con la llegada de los primeros camiones y el montaje de los catres que acogerán a más de 5.000 efectivos. Desde el mediodía de ayer un convoy logístico de la Agrupación de Apoyo Logístico n° 61 del Ejército de Tierra fue visible por la Avenida de Madrid, Gran Vía o As Travesas.

La avanzadilla, con una treintena de soldados del cuerpo, fue la encargada de establecer el primer campamento en el pabellón del Carmen, aunque no será hasta la próxima semana cuando sea visible. Las imágenes cogieron por sorpresa a muchos viandantes o usuarios de los centros deportivos anexos. Hay que remontarse a la pandemia del coronavirus para recordar una imagen similar con militares desinfectando calles de la ciudad olívica, aunque en aquella ocasión los ciudadanos estaban confinados en sus domicilios.

Camiones del Ejército de Tierra a su llegada a Vigo / J. M. Barros

El despliegue continuó durante toda la tarde, momento en el que ya se podían vislumbrar los cientos de camas en las que deberán descansar en los días previos a las celebraciones castrenses. El acto central tendrá lugar el sábado 30 de mayo con la parada militar presidida por Felipe VI y doña Letizia. Por la Avenida de Samil desfilarán más de 3.200 personas a los que habrá que sumar 70 aeronaves —incluyendo cazas de combate o helicópteros— y seis agrupaciones terrestres con la Brilat, UME o los Regulares. También habrá vehículos históricos entre acorazados o de la Guardia Real.

Afecciones a los deportistas

En los días previos la ciudad acogerá otros eventos como la exhibición canina (pistas de atletismo de Balaídos el miércoles 27 de mayo), el concierto de música militar en Porta do Sol (jueves 28) o la revista naval en la ría de Vigo el viernes. Esta travesía será uno de los momentos más espectaculares con buques de la Armada y la Guardia Civil con las Cíes como marco incomparable al fondo.

La llegada de estos convoyes militares y sus efectivos supondrá un importante trastorno para cientos de deportistas y vecinos de Vigo. Instalaciones como las citadas pistas de atletismo o el complejo de As Travesas permanecerán ocupadas durante este mes.