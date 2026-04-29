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Comercio marítimo

El desembarque de Grupo Orsero en Vigo refuerza al puerto como «número 1» de España en frutas

Orsero es líder en la Europa mediterránea en la importación y distribución de productos hortofrutícolas frescos

Ha comprado un almacén de 5.000 metros cuadrados a través de su filial Hermanos Fernández López

Una de las salas del frigorífico de frutas de Termavi en Guixar

Una de las salas del frigorífico de frutas de Termavi en Guixar / Alba Villar

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Hermanos Fernández López, empresa española que pertenece a Grupo Orsero, ha cerrado la compra de un almacén de 5.000 metros cuadrados en Mos que utilizará para la maduración de plátanos de Canarias. La operación supone el desembarco en el área de Vigo de la multinacional italiana, líder en la Europa mediterránea en la importación y distribución de productos hortofrutícolas frescos. Pero, además, refuerza al puerto olívico como líder en España en tráficos marítimos de frutas, han indicado a FARO fuentes de Termavi. En el ejercicio de 2025 la compañía logística viguesa computó más de 212.000 toneladas de frutas, con más de 70 clientes y otras 170 referencias.

La llegada de Orsero, indicaron las mismas fuentes, «es la constatación de que el puerto de Vigo se está convirtiendo en muy competitivo para este tipo de tráfico», dado que los productos que llegan a las terminales portuarias siempre pasan por una sala de maduración. En una fase inicial, las instalaciones adquiridas en Mos por Orsero ofrecerán una capacidad de maduración de 9.000 toneladas anuales de plátano de Canarias, cifra que la empresa prevé duplicar hasta alcanzar las 18.000 toneladas en futuras fases de desarrollo, indicó en un comunicado.

De hecho la propia multinacional italiana ha destacado que ha elegido la compra de este frigorífico «aprovechar las conexiones con los puertos de Vigo, Marín y Oporto, garantizando una cobertura más eficiente y sostenible para sus clientes estratégicos».

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A finales de año la terminal de Guixar estará en disposición de dar un salto cualitativo y cuantitativo con la ampliación, en un 40%, del frigorífico instalado en la campa para la fruta.

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