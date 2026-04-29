Covirán abre su primer supermercado en Vigo

Vigo suma una nueva enseña a su mapa de supermercados. Covirán ha abierto un establecimiento en el número 97 de la avenida de Florida, en el entorno de As Travesas-Balaídos, con el que la cooperativa granadina se estrena en la ciudad olívica.

La llegada de Covirán a Vigo amplía la oferta comercial de proximidad en una de las zonas con mayor actividad residencial y comercial de la ciudad. La cadena ya cuenta con presencia en otros puntos de la provincia como Bueu, O Hío, O Grove, Marín o Ponteareas, pero este nuevo supermercado supone su desembarco en el término municipal vigués.

El establecimiento abierto en la avenida de Florida responde al modelo Covirán Origen, el formato más extendido de la cooperativa, orientado a supermercados de cercanía, con imagen renovada y una apuesta por productos locales y de proximidad. La compañía contrapone este modelo al formato Covirán Plus, de mayor tamaño y con una concepción más moderna del espacio de venta.

Covirán, fundada en Granada en 1961, se define como una cooperativa de detallistas de distribución alimentaria y asegura contar con más de 2.730 supermercados. En su web corporativa, la empresa afirma ocupar el segundo puesto del ranking nacional por número de negocios adheridos.

La apertura en Vigo se produce en un momento de expansión de la firma. Solo en marzo, Covirán incorporó doce nuevos supermercados en Andalucía, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha, con 2.067 metros cuadrados adicionales de sala de ventas y 32 empleos generados, según datos de la propia compañía.