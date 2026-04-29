Programación
O Concello de Vigo celebrará o Día das Letras Galegas con regueifas, música e lecturas
O acto central terá lugar o 17 de maio ás 12.00 horas na Porta do Sol
Quedan pouco máis de dúas semanas para o Día das Letras Galegas, que o Concello de Vigo celebrará cunha programación que se estenderá por varios puntos da cidade. Foi presentada polo alcalde, Abel Caballero. O acto central terá lugar o 17 de maio ás 12.00 horas na Porta do Sol: o director da Escola Municipal de Vigo de Música Folk e Tradicional (Etrad), Anxo Pintos, lerá o bando e, despois, haberá lecturas de textos da autora homenaxeada este ano, a viguesa Begoña Caamaño, así como unha actuación musical da propia escola.
Os veciños poderán gozar das regueifas o día 17 en Alcabre, Matamá e Valadares. A celebración continuará o 18, 19 e 20 con concertos da Etrad fronte ao Marco. Ademais, o 22 de maio, terá lugar o Correlingua coa participación de centros educativos e, o 23, unha nova actuación de regueifas en San Miguel de Oia. O Concello tamén levará aos colexios o libro «Mulleres nas nosas letras» e material divulgativo sobre a autora.
A programación complétase durante todo o mes con actividades na biblioteca Neira Vilas, como sesións de contacontos, lecturas públicas, representacións teatrais e a campaña «Begoña Caamaño, a forza das palabras», que inclúe materiais didácticos e un caderno de pasatempos con sorteos de libros. «Queremos que Begoña Caamaño teña a homenaxe da cidade que merece», concluíu o rexedor.
- Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Vigo desvela la novena actuación de los conciertos de Castrelos: «Será una impresionante puesta en escena»
- Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
- Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo
- Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina