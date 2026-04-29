El BNG de Vigo presenta una enmienda a la totalidad a la ordenanza de precios del bus «para frear a nova privatización»

El Bloque Nacionalista Galego de Vigo anunció la presentación de una enmienda a la totalidad a la ordenanza de precios del bus urbano promovida por el Gobierno municipal con el objetivo de «devolver o texto e impedir que se blinde unha nova privatización que vai hipotecar un servizo esencial para a cidade».

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, advirtió de que no se trata «dun simple debate tarifario», sino «unha decisión de fondo sobre o modelo de xestión do transporte público que utilizan cada día milleiros de viguesas e vigueses».

En ese sentido, criticó que la ordenanza «non responde a criterios sociais, ambientais nin de accesibilidade universal, senón que é un traxe á medida dun novo contrato privatizado decidido por Abel Caballero sen debate público real nin análise de alternativas».

Críticas al modelo municipal

El BNG sostiene que la propuesta del Gobierno local busca consolidar un modelo que «subordina o interese xeral ás lóxicas de rendibilidade empresarial», utilizando la ordenanza como «un mero trámite regulamentario para blindar unha folla de ruta xa pechada». «É simplemente un traxe á medida dun novo contrato de xestión privatizada do bus que Abel Caballero decidiu tramitar de costas á cidadanía», resumió Igrexas.

El BNG alerta además de que este modelo supondrá «un incremento de até o 90% no custo do servizo e unha suba do prezo do billete», sin que ello implique mejoras reales en la prestación. Según añadió, no habrá «nin máis buses, nin máis frecuencias, nin mellores horarios, nin un novo mapa de liñas». «O modelo de bus de Abel Caballero é o timo da estampa», afirmó.

La enmienda a la totalidad se apoya también en argumentos jurídicos. Entre ellos, el BNG cita la vulneración de los principios de buena regulación, la ausencia de un análisis comparativo riguroso entre gestión pública y privatizada, así como un proceso de consulta pública «viciado», que limitó la participación ciudadana a opinar sobre tarifas «dentro dunha decisión xa tomada».

Propuesta de remunicipalización

Frente a este escenario, la formación propone la devolución de la ordenanza, la paralización del proceso de licitación privatizada actualmente en marcha y la elaboración de un estudio independiente que evalúe «con transparencia todas as opcións de xestión».

Igrexas defendió de nuevo la necesidad de aprovechar el final de la actual concesión como «unha oportunidade histórica» para crear una empresa pública municipal que asuma la gestión del bus urbano. «Falamos dun modelo máis eficiente, con control democrático, tarifas xustas e orientación social», explicó.

En relación con las tarifas, la enmienda plantea mantener los precios y bonificaciones vigentes durante el tiempo necesario para la aplicación del resto de acuerdos. «O que está en xogo é se Vigo quere un transporte público ao servizo da cidadanía ou un negocio privado subvencionado con cartos de todas e todos», concluyó, a la vez que señaló el compromiso del BNG con un sistema de movilidad «público, de calidade e sustentábel á altura da maior cidade de Galiza».