Aval judicial al Concello de Vigo a la orden de precinto de un edificio en el centro de la ciudad en el que se hacían obras sin licencia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de avalar una decisión adoptada por la Gerencia de Urbanismo de Vigo de ordenar el precinto del edificio situado en la rúa Elduayen 37 en el que se estaban ejecutando una serie de obras de rehabilitación sin la pertinente licencia y sin el permiso de Patrimonio, al tratarse de un inmueble catalogado y protegido en pleno barrio histórico de la ciudad. La sentencia, emitida a finales de marzo, desestima en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por la empresa Avioroca, a la que le impone las costas del proceso.

El fallo no entra a valorar la resolución definitiva adoptada por Urbanismo de certificar la ilegalidad de las obras, dejando abierta a la sociedad la posibilidad de recurrirla, sino que ve totalmente «proporcional» la decisión municipal de ordenar el precinto del edificio después de que «sistemáticamente se incumpliese la orden de paralización de las obras» dictada después de constatar en varias visitas al inmueble que los trabajos seguían en marcha.

Como parte de su argumentario, la representación de Avioroca planteó al TSXG que existía un expediente municipal para realizar una serie de actuaciones en el inmueble para garantizar su correcto mantenimiento, pruebas que no fueron aceptadas por el Alto Tribunal gallego en una contundente sentencia que desmonta todo el argumentario de los recurrentes y avala el proceder del Concello. El edificio fue construido en el año 1900 y consta de 800 metros cuadrados construidos las tres plantas y el bajo comercial, en el cual estuvo ubicada una farmacia hasta su cierre.