Agentes de Policía Nacional de Vigo evitan que un hombre se arroje al vacío desde un balcón

Agente de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela han evitado que un hombre se lanzase al vacío desde el balcón del último piso de un edificio de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado lunes, cuando el 091 recibió una llamada de una vecina de la calle Torrecedeira que alertaba de la presencia de un varón en la terraza de un edificio, y que amenazaba con tirarse al vacío.

A su llegada, los agentes localizaron al individuo encaramado en uno de los balcones del último piso, hablando por teléfono, e iniciaron un intento de conversación para tranquilizarlo. Dado que el hombre reiteraba su intención de precipitarse, los policías acordonaron la zona y accedieron a la terraza a través de un balcón contiguo.

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Durante aproximadamente media hora trataron de calmarlo, pero el individuo no cesó en sus amenazas e incluso llegó a subirse a una estructura metálica situada en el borde de la terraza. En un momento dado perdió el equilibrio, instante que los agentes aprovecharon para sujetarlo por los pies y ponerlo a salvo. Posteriormente, el hombre fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al hospital.