La Zona Franca de Vigo permitirá a cooperativas optar a los más de 70 pisos en alquiler de Portanet

La Zona Franca de Vigo da este martes el primer paso para promover entre 70 y 90 viviendas de alquiler a precio tasado en la avenida de Portanet. El pleno del Consorcio aprobará el expediente para adjudicar el derecho de superficie de dos parcelas situadas en los números 34, 38-40 y 42 —donde se preveía el World Car Center, que se plantea ahora en la conocida como «Casa Blanca» de Stellantis—, con el objetivo de construir pisos, garajes y anexos destinados a alquiler asequible.

El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, ha apuntado que el organismo lleva meses trabajando en «una fórmula revolucionaria y pionera para una administración», que permitirá poner vivienda de alquiler asequible «a disposición también de las personas trabajadoras».

Llama la atención que podrán optar al desarrollo de esta promoción no solo empresas privadas de promoción y construcción, sino también cooperativas. De hecho, destacan desde la Zona Franca que existe «mucho interés» por parte de estas entidades, a las que se les tendrá especialmente en cuenta. «Los cooperativistas se quedarían a vivir en la promoción, con 75 años de concesión. No existe beneficio industrial», apunta el Consorcio. Añade que las firmas podrán presentarse en unión temporal de empresas (UTE).

Tras la aprobación del expediente por parte del Comité Ejecutivo y el Pleno del Consorcio, que se celebra hoy desde las 18.00 horas, la Zona Franca de Vigo sacará a concurso abierto esta adjudicación del derecho de superficie de las dos parcelas, «en el que priorizará, entre otros criterios, la valoración de la propuesta arquitectónica, la eficiencia energética y las estrategias de sostenibilidad, el plan de mantenimiento y la viabilidad económica y financiera, además de la oferta económica».

Zona Franca subraya que, con este proyecto, «se convierte en la primera administración pública en utilizar esta fórmula, mediante la cual dirigirá esta oferta a gestoras de todo el Estado interesadas en la construcción de pisos, garajes y anexos en ambos solares, con la condición de que sean destinados a alquiler a precio asequible y con la obligación de que se dediquen a domicilio habitual y permanente».

Método «revolucionario»

Regades indicó que el organismo lleva meses trabajando en «una fórmula revolucionaria y pionera para una administración», que permitirá poner vivienda de alquiler asequible «a disposición también de personas trabajadoras».

El Consorcio tiene entre ceja y ceja lograr que, a final de año, ya esté adjudicado este proyecto, de forma que, poco después, ya se puedan comenzar las obras. Es consciente de que la dificultad para acceder a una vivienda en Vigo es el problema que más les preocupa a los ciudadanos, por eso apuesta por esta fórmula. Quiere colaborar en su solución. «Habrá más proyectos», avanzan.

Críticas a la Xunta

El alcalde, Abel Caballero, también presidente de Zona Franca, enmarcó la actuación en las políticas municipales para afrontar «el gravísimo problema de falta de vivienda a precio tasado» en la ciudad. El regidor criticó que la Xunta de Galicia, «en los últimos 18 años, no construyó ni un solo piso de alquiler en Vigo».

«Es la Xunta la que tiene la competencia y la que recibe el dinero del Gobierno de España, pero somos el Concello y la Zona Franca los que estamos construyendo pisos de alquiler a precio tasado», comentó. Tanto la administración municipal como la autonómica han lanzado proyectos para alquiler asequible y facilitar la incorporación de propiedades vacías a este mercado.