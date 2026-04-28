La Zona Franca de Vigo aprueba las normas para adquirir suelo en A Balsa, Guixar y Balaídos

El pleno de la Zona Franca aprobó las normas que regularán la oferta pública para la adquisición de suelo en el ámbito del PIA (Proyecto de Interés Autonómico) con el objetivo del desarrollo del aparcamiento para vehículos pesados de A Balsa, así como las del ámbito del PEOSE para ampliar el polígono de Balaídos.

Además, dio luz verde al inicio del expediente para la compra de suelo en el ámbito Guixar-Santa Tegra, donde la entidad ya dispone de una parcela de cerca de 33.000 metros cuadrados.

También validó el expediente para la adjudicación del derecho de superficie de las dos parcelas de Portanet en las que la entidad inicia su programa destinado a vivienda de alquiler a precio tasado: entre 70 y 90 pisos en dos edificios. Deben destinarse a arrendamiento y dedicarse a domicilio habitual y permanente.

A su vez, el pleno aprobó el convenio urbanístico definitivo del Consorcio con el Concello de Gondomar para el desarrollo y ejecución de la Fase II del Proyecto Sectorial del Polígono de A Pasaxe.