Vigo se convierte en capital atlántica de la biotecnología con la llegada de Galicia Biodays 2026

Vigo volverá a situarse en el centro del mapa biotecnológico atlántico los próximos 6 y 7 de mayo con la celebración de Galicia Biodays 2026, el foro de referencia de la industria de la biotecnología y de las ciencias de la vida en el Espacio Atlántico Europeo. El encuentro, que tendrá como sede el Auditorio y Palacio de Congresos Mar de Vigo, celebrará en la ciudad su tercera edición y la segunda con la urbe olívica como anfitriona.

La cita, organizada por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) con apoyo de Zona Franca de Vigo, aspira a convertir durante dos jornadas a Vigo en punto de encuentro para empresas, investigadores, inversores, centros tecnológicos y talento emergente de un sector que gana peso estratégico en Galicia y en el conjunto europeo.

El presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, resumió el alcance del evento al señalar que la ciudad será durante esos días «la capital atlántica de la biotecnología», con un programa pensado para «establecer contactos y sinergias, generar negocio, desarrollar nuevos proyectos e iniciativas y entablar conversaciones con inversores y clientes».

Una cita para tomar el pulso al sector

Galicia Biodays quiere consolidarse como algo más que un congreso especializado. La organización lo plantea como un gran escaparate para detectar tendencias, compartir innovación y facilitar alianzas en uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento en el ámbito de las ciencias de la vida.

Según defendió López Vilariño, el encuentro «servirá para impulsar la innovación, la colaboración público-privada en nuestro sector y el crecimiento del ecosistema biotecnológico de Galicia». El foro desplegará un amplio programa de conferencias, talleres y actividades de networking, además de varios espacios temáticos como BioTalent, BioInvestor y BioInternational.

Una de las claves de la edición de 2026 será precisamente esa combinación entre conocimiento, negocio y captación de talento. Entre las novedades figura la BioHackathon, una actividad internacional y multidisciplinar dirigida a doctorandos y personal investigador que trabajarán durante cuatro días sobre retos reales planteados por empresas del sector para convertirlos en soluciones concretas. En esta iniciativa colaborará el Bezos Centre for Sustainable Protein del Imperial College de Londres.

También debutarán los BioTalent Meetings, una plataforma específica de reuniones one-to-one diseñada para conectar perfiles del ámbito biotech con responsables de recursos humanos de empresas punteras. La intención es facilitar el acceso directo entre talento y compañías en un mercado cada vez más competitivo.

Más de 30 fondos y proyectos con vocación de crecer

Otro de los ejes del foro será una nueva edición de los BioInvestor Days, que contará con la participación de más de 30 fondos de inversión y de más de 15 proyectos e iniciativas empresariales nacionales e internacionales. El programa abordará cuestiones como la transferencia tecnológica, el emprendimiento y las oportunidades de inversión en aplicaciones digitales vinculadas a la biotecnología.

El cartel de ponentes refuerza además el perfil internacional del encuentro. Entre los nombres confirmados figuran el divulgador científico Timothy Caulfield, de la Universidad de Alberta; la investigadora en ecología marina Angela Wulff, de la Universidad de Gotemburgo y fundadora de Swedish Algae Factory; Seng H. Cheng, vicepresidente sénior de Alexion; Iván Cornella-Taracido, consejero delegado de New Stealth Company; o Joerg Holenz, director científico de Bial.

Por qué Vigo

La elección de Vigo como sede no es casual. Bioga defiende que la ciudad reúne condiciones singulares dentro del ecosistema gallego. «Vigo es una ciudad emprendedora, con iniciativa, con talento y con vocación industrial; la ciudad viguesa cuenta con un entorno donde surgieron hace décadas algunas de las más innovadoras iniciativas biotecnológicas de España y donde hoy están instaladas compañías tractoras de nuestro sector», argumentó López Vilariño.

A su juicio, en la ciudad y en su área de influencia «se están fraguando proyectos que a corto plazo marcarán el paso del sector», además de darse una hibridación natural entre la biotecnología y otros sectores estratégicos. Esa mezcla de capacidad industrial, investigación aplicada e innovación empresarial explica que Vigo vuelva a acoger un foro llamado a reforzar su posición dentro de las ciencias de la vida.

Un tour previo por el ecosistema gallego

La programación se extenderá incluso antes de la apertura oficial del encuentro con el BioBusiness Tour, previsto para los días 4 y 5 de mayo. Será una inmersión de dos jornadas en el ecosistema biotech gallego, con visitas en el área de Santiago a CIMUS, Innopharma, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y el CESGA, y en el eje Vigo-O Porriño a Zendal, Anfaco y el Parque Empresarial de Porto do Molle.