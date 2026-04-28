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El primer año de The Mind Guardian: 5.000 test y el 5% con posible riesgo de deterioro cognitivo

El videojuego gratuito creado por atlanTTic e impulsado por Samsung para el cribado del riesgo desde los 55 años cumple su primer año

Usuarias de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia AFAGA probando en una tablet la aplicación &quot;The Mind Guardian&quot;.

Usuarias de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia AFAGA probando en una tablet la aplicación "The Mind Guardian". / Marta G. Brea

Ana Blasco

El centro de investigaciones atlanTTic, el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Samsung y la asociación Afaga colaboraron en la creación y lanzamiento de un videojuego gratuito para el cribado del riesgo desde los 55 años y con un 97% de fiabilidad: The Mind Guardian. En su primer año, la aplicación ha superado los 5.000 test realizados, identificando un 5% de los casos con posible riesgo de deterioro cognitivo.

El proyecto es resultado de más de una década de investigación en el centro de la Universidad de Vigo y cuenta con el aval tecnológico de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el científico de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y el institucional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.

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Los impulsores de esta tecnología destacan que más de la mitad de los españoles descuidan hábitos clave para su salud cerebral, como el sueño, la dieta o el ejercicio físico y mental. Estas medidas de prevención son clave si se tiene en cuenta que el 40% de los casos de alzhéimer podrían evitarse adoptándolas.

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