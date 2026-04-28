El primer año de The Mind Guardian: 5.000 test y el 5% con posible riesgo de deterioro cognitivo
El videojuego gratuito creado por atlanTTic e impulsado por Samsung para el cribado del riesgo desde los 55 años cumple su primer año
El centro de investigaciones atlanTTic, el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Samsung y la asociación Afaga colaboraron en la creación y lanzamiento de un videojuego gratuito para el cribado del riesgo desde los 55 años y con un 97% de fiabilidad: The Mind Guardian. En su primer año, la aplicación ha superado los 5.000 test realizados, identificando un 5% de los casos con posible riesgo de deterioro cognitivo.
El proyecto es resultado de más de una década de investigación en el centro de la Universidad de Vigo y cuenta con el aval tecnológico de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el científico de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y el institucional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Los impulsores de esta tecnología destacan que más de la mitad de los españoles descuidan hábitos clave para su salud cerebral, como el sueño, la dieta o el ejercicio físico y mental. Estas medidas de prevención son clave si se tiene en cuenta que el 40% de los casos de alzhéimer podrían evitarse adoptándolas.
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