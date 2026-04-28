Los precios de las viviendas anunciadas en alquiler en Vigo son un 35% más altos que los de los contratos firmados

Según los depósitos de fianzas del Instituto Galego de Vivenda e Solo, el IGVS, el precio medio del metro cuadrado de los contratos de alquiler de vivienda firmados en enero y febrero —datos más actualizados— fue de 7,5 euros el metro cuadrado. En base a los registros de Idealista, el portal inmobiliario más utilizado para la búsqueda de un hogar, las cifras fueron bastante mayores en ambos meses: 11,3 y 11,5 euros de media, en torno a un 35% más elevadas. Un ejemplo: un piso de 100 metros cuadrados costaría 750 euros en base a los números de la entidad autonómica, lejos de los 1.130 o 1.150 euros del buscador web.

Expertos detallan que los precios de mercado del alquiler suelen ser más altos que los de los contratos firmados porque no miden lo mismo. El precio de mercado normalmente procede de anuncios publicados en portales inmobiliarios y refleja la cantidad que pide inicialmente el propietario. En cambio, los datos de contratos (no todas las operaciones se efectúan de forma legal, por lo que algunas no se tienen en cuenta) recogen el importe final pactado entre arrendador e inquilino, que, en ciertos casos, se rebaja tras la negociación: no es una práctica extendida debido a la escasez de oferta en un escenario de alta demanda.

Además, en los portales inmobiliarios, suele concentrarse una parte de la oferta más cara, como viviendas reformadas, mejor ubicadas o con mayores prestaciones. En cambio, las operaciones firmadas incluyen también pisos antiguos (inquilinos asumen las tareas de puesta a punto de la vivienda a cambio de una cuota mensual más reducida), inmuebles en zonas más económicas o alquileres pactados en condiciones más estables por motivos de familiaridad o amistad. Por eso, la media de los contratos firmados acostumbra a situarse por debajo de la media de los precios anunciados en el mercado.

Otro factor relevante es que no todas las viviendas llegan a anunciarse públicamente. Parte del mercado se mueve mediante contactos directos, recomendaciones o acuerdos entre particulares, operaciones que, en ocasiones, se cierran por importes inferiores a los visibles en los portales. Eso contribuye a que el precio medio de los contratos resulte más bajo que el que muestran los anuncios activos. Y así lo reflejan los datos. También se debe considerar que las viviendas con precios más elevados tienen menos salida que las más asequibles, por tanto, tienen más complicada su llegada al Instituto Galego de Vivenda e Solo.