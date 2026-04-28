El PP reclama una alternativa ferroviaria «competitiva» mientras duren las obras entre Redondela y Guillarei

El PPdeG ha reclamado al Gobierno central medidas urgentes para minimizar el impacto de las obras en el tramo ferroviario entre Redondela y Guillarei, una actuación que mantiene interrumpida desde el pasado 7 de abril una conexión clave para los desplazamientos entre Vigo, Guillarei y Ourense. Los diputados autonómicos Julio García Comesaña y Moisés Rodríguez visitaron este martes Guillarei (Tui) para denunciar la falta de alternativas de transporte que, a su juicio, acompaña a una obra prevista para prolongarse durante cerca de un año.

Los populares pusieron el foco en los problemas que esta situación está generando a miles de usuarios habituales del tren y criticaron la planificación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al entender que no ha previsto una respuesta suficiente mientras dure la interrupción del servicio. Según señalaron, la única alternativa ofrecida hasta ahora por Adif pasa por el autobús, con trayectos de aproximadamente una hora entre Vigo y Guillarei, una solución que consideran claramente insuficiente.

En ese contexto, el PPdefiende la necesidad de una «alternativa de mobilidade competitiva» que incluya también frecuencias ferroviarias suficientes, y no solo transporte por carretera. La formación sostiene que el actual esquema provisional no está a la altura de una infraestructura que considera estratégica para Galicia.

Una conexión clave para el sur gallego

Los diputados insistieron en que la línea entre Vigo y Ourense, a través del tramo Redondela-Guillarei, cumple una función esencial no solo en la vertebración interior de Galicia, sino también en la conexión internacional con Portugal y en el movimiento de mercancías. Por ello, aunque reconocen la importancia de los trabajos de modernización y de adaptación a los estándares de electrificación y capacidad ligados al Corredor Atlántico, entienden que el desarrollo de la obra no puede hacerse a costa de degradar de forma prolongada el servicio.

La preocupación del PP se extiende además más allá del tramo actualmente en ejecución. Los populares advierten de que existen fases posteriores pendientes entre Guillarei y Ourense, lo que podría alargar todavía más las afecciones y consolidar una situación de deterioro en una de las conexiones ferroviarias más sensibles del sur gallego.

Por ello, García Comesaña y Rodríguez reclamaron un calendario detallado, actualizado y transparente de todas las obras previstas en la línea Vigo-Ourense, incluyendo tanto las fases futuras como sus plazos concretos de ejecución. También pidieron que se aceleren la redacción y la puesta en marcha de los proyectos pendientes para evitar nuevas interrupciones prolongadas en el futuro.

Críticas a la planificación del Ministerio

La visita a Guillarei sirvió también para reforzar el mensaje político del PP contra la gestión del Ministerio en esta obra. Los populares consideran que la falta de una alternativa ferroviaria durante el corte deja en evidencia carencias de previsión en una actuación que llevaba tiempo anunciada.

Durante la visita, en la que también participaron el diputado nacional Celso Delgado, la alcaldesa de Salvaterra, los portavoces de Tui y Salceda de Caselas y varios representantes municipales de Vigo y O Porriño, los parlamentarios autonómicos avanzaron además que el Grupo Popular ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Galicia para recoger todas estas demandas.