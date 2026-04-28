Proyecto inmobiliario
Los pisos en alquiler de Zona Franca en Portanet saldrán a un precio un 30% inferior al de mercado, pero superior al de contratos firmados
Los anuncios muestran propiedades un 10,3% más caras que un año antes y un 20,4% más que dos años atrás
El precio del metro cuadrado que se fijará en la promoción para alquiler de la Zona Franca en Portanet no deberá superar los 8,36 euros, tope establecido en base a los baremos de Casa47, dependiente del Gobierno central. En función de esta cantidad, se deberán ajustar los costes de construcción. Es una cantidad un 30% inferior a la media actual de mercado en la ciudad —algo más baja en este barrio—, según Idealista. En marzo, se situó en 11,8 euros, un nuevo récord.
Según los depósitos de fianzas del Instituto Galego de Vivenda e Solo, el IGVS, el precio medio del metro cuadrado de los contratos firmados en enero y febrero —datos más actualizados— fue de 7,5 euros, cifra más baja que la prevista para los pisos previstos en Portanet y que la anunciada por Casa47 (8,8 euros) para las propiedades de Aragón y Gran Vía, en proceso de adjudicación. Regades destacó que, si el objetivo es que «los parques empresariales estén llenos de empresas, los trabajadores deben tener un espacio para vivir».
El precio medio del alquiler en Vigo parece no tener techo. Según los datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, el que reúne más viviendas disponibles para arrendar, el metro cuadrados subió en marzo a 11,8 euros, nuevo récord. Es un 10,3% más que un año antes y un 20,4% más que dos años atrás. Son siete meses seguidos de incremento: aumenta desde septiembre, primer mes con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en vigor, escrito llamado a mejorar el acceso a un techo en la urbe.
Suscríbete para seguir leyendo
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- Ofrenda floral y palas en lo alto para despedir en el mar a David Castro, 'Piris
- Trabajadores autónomos protestan en Vigo por la subida de un 42 % de la base mínima a societarios y colaboradores
- «No me estorba la terraza»