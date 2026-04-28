Los pisos en alquiler de Zona Franca en Portanet saldrán a un precio un 30% inferior al de mercado, pero superior al de contratos firmados

El precio del metro cuadrado que se fijará en la promoción para alquiler de la Zona Franca en Portanet no deberá superar los 8,36 euros, tope establecido en base a los baremos de Casa47, dependiente del Gobierno central. En función de esta cantidad, se deberán ajustar los costes de construcción. Es una cantidad un 30% inferior a la media actual de mercado en la ciudad —algo más baja en este barrio—, según Idealista. En marzo, se situó en 11,8 euros, un nuevo récord.

Según los depósitos de fianzas del Instituto Galego de Vivenda e Solo, el IGVS, el precio medio del metro cuadrado de los contratos firmados en enero y febrero —datos más actualizados— fue de 7,5 euros, cifra más baja que la prevista para los pisos previstos en Portanet y que la anunciada por Casa47 (8,8 euros) para las propiedades de Aragón y Gran Vía, en proceso de adjudicación. Regades destacó que, si el objetivo es que «los parques empresariales estén llenos de empresas, los trabajadores deben tener un espacio para vivir».

El precio medio del alquiler en Vigo parece no tener techo. Según los datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, el que reúne más viviendas disponibles para arrendar, el metro cuadrados subió en marzo a 11,8 euros, nuevo récord. Es un 10,3% más que un año antes y un 20,4% más que dos años atrás. Son siete meses seguidos de incremento: aumenta desde septiembre, primer mes con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en vigor, escrito llamado a mejorar el acceso a un techo en la urbe.