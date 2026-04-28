La pérdida temporal del juez instructor en Vigo obligará a repartir sus causas entre ocho magistrados

Vigo se quedará la próxima semana, el martes 5 de mayo, sin el octavo juez instructor. Será algo temporal hasta que el Ministerio de Justicia cree de nuevo la plaza, algo que ya anunció y garantizó, pero supondrá todo un trastorno ya que habrá que reorganizar el trabajo de la Sección de Instrucción, que quedará compuesta por solo siete jueces, y repartir a otros magistrados los cientos de procedimientos que se tramitan en la plaza que desaparecerá dentro de unos días debido a la marcha de una jueza titular y al consecuente cese del refuerzo que permitió mantener sin cambios, hasta ahora, a esta jurisdicción.

De cara a organizar el trabajo, la junta sectorial de la Sección de Instrucción adoptó ayer una serie de acuerdos. «Las medidas aprobadas tratan de paliar el caos organizativo que se va a generar, sin perjuicio de que se provoquen suspensiones y dilaciones. El compromiso de los magistrados/as y de la presidencia es disminuir todo lo posible el impacto en los ciudadanos de esta supresión a la espera de la creación por el ministerio de la plaza 8 que nunca debió ser suprimida», afirma Germán Serrano, presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, que presidió la reunión que contó con los votos de todos los magistrados instructores.

Habrá que cambiar el calendario de guardias semanales de detenidos, con una rotación entre siete jueces y no entre ocho como hasta ahora. Si a 30 de junio todavía no se ha creado la nueva plaza comprometida, se adoptará otro acuerdo para «salvaguardar los derechos laborales» de los funcionarios que estaban adscritos al 8, que, en principio, dejan de entrar debido a la actual situación en las guardias.

También se modifica el calendario de guardias de delitos leves inmediatos, con una rotación de siete días y no de ocho. Pero la mayor alteración vendrá sin duda de la mano del reparto de asuntos, los que están vivos y los archivados, que corresponden a la plaza 8. Los que entraron desde que el 1 de enero echó a andar el nuevo Tribunal de Instancia se repartirán entre los siete jueces que quedan en la Sección de Instrucción. Supone, según las fuentes consultadas, un incremento de trabajo del 10% y tener que asumir causas que ya había comenzado a investigar otro compañero por todo tipo de delitos, incluidos los más graves de delincuencia organizada.

Lo más llamativo es que el resto de procedimientos, los incoados hasta el pasado 31 de diciembre, serán derivados a la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer, la que precisamente fue creada derivada de la polémica eliminación el año pasado del antiguo Juzgado de Instrucción 8. No serán pocos casos, por lo que se dará la circunstancia de que el nuevo juez especializado en violencia machista se verá obligado también a tramitar asuntos de la instrucción ordinaria, desde hurtos y robos hasta estafas o tráfico de drogas.

Aún no hay fecha oficial para la creación de la plaza 8, lo que permitiría que la situación se solventase. El alcalde, Abel Caballero, que contactó con el ministro, declaró recientemente que está previsto que el Real Decreto que incluye esta plaza se apruebe en junio.