Las obras del nuevo mirador de la ría de Vigo obligan a cortar este miércoles una calle

La Autoridad Portuaria de Vigo informa que procederá al corte temporal del Camino Cacharela este miércoles, 29 de abril, entre las 08.00 y las 19.00 horas, con motivo de los trabajos de hormigonado para la construcción del mirador sobre la ría donde se situaba el antiguo restaurante Arealonga ya demolido. Se espera que esta actuación en su conjunto esté finalizada esta primavera o ya en verano.

El corte temporal del camino servirá para acondicionar este espacio que conecta las playas de Arealonga y O Mende y que finaliza en una zona de estacionamiento cercana que también fue recientemente acondicionada por el organismo portuario: se actuó sobre una superficie aproximada de 3.000 m² con el objetivo de mejorar el estado del aparcamiento y garantizar la seguridad y funcionalidad de este espacio.

Recreación del mirador hacia la ría. / FdV

Señala el Puerto que esta actuación forma parte del proyecto de recuperación del frente litoral en la desembocadura del río Pugariño, que contempla la creación de una nueva zona estancial con una gran plaza y un mirador a la ría.

Recuperación del espacio público

«Con una inversión de más de 345.000 euros, el organismo que preside Carlos Botana recupera 500 m² de espacio público para el disfrute ciudadano, mejorando la calidad urbana y paisajística de este enclave singular, tras haber recibido diversas peticiones por parte de los concellos de Vigo y Redondela, así como de la Asociación de Vecinos de Teis y los ciudadanos», resume la Autoridad Portuaria.

El proyecto, enmarcado en la estrategia de integración puerto-ciudad, «busca devolver a los vecinos una zona de gran valor que ofrecerá unas vistas privilegiadas de la ría de Vigo».

Infografía de la actuación. / FdV

Apunta el Puerto que el derribo del antiguo restaurante Arealonga proporciona una mayor amplitud y visibilidad del entorno. Se trata de un espacio que se transformará en una terraza sobre el mar con diversas zonas de descanso para que la gente pueda sentarse y contemplar la belleza de nuestra ría.

Este nuevo espacio contará con vegetación litoral y diversos elementos de accesibilidad, bancos e iluminación y pondrá en valor, además, el patrimonio cultural del entorno, como la Conservera Virzi, antigua fábrica conservera de la zona.