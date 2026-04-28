Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados AbancaCantinas institutosMural Lula Goce BaionaRolls Royce chinaGallego Forbes lujoCelta Europa League
instagramlinkedin

Actuación portuaria

Las obras del nuevo mirador de la ría de Vigo obligan a cortar este miércoles una calle

Se espera que esta actuación en su conjunto esté finalizada para la primavera-verano de 2027

Recreación de la actuación.

Recreación de la actuación.

Borja Melchor

La Autoridad Portuaria de Vigo informa que procederá al corte temporal del Camino Cacharela este miércoles, 29 de abril, entre las 08.00 y las 19.00 horas, con motivo de los trabajos de hormigonado para la construcción del mirador sobre la ría donde se situaba el antiguo restaurante Arealonga ya demolido. Se espera que esta actuación en su conjunto esté finalizada esta primavera o ya en verano.

El corte temporal del camino servirá para acondicionar este espacio que conecta las playas de Arealonga y O Mende y que finaliza en una zona de estacionamiento cercana que también fue recientemente acondicionada por el organismo portuario: se actuó sobre una superficie aproximada de 3.000 m² con el objetivo de mejorar el estado del aparcamiento y garantizar la seguridad y funcionalidad de este espacio.

Recreación del mirador hacia la ría.

Recreación del mirador hacia la ría. / FdV

Señala el Puerto que esta actuación forma parte del proyecto de recuperación del frente litoral en la desembocadura del río Pugariño, que contempla la creación de una nueva zona estancial con una gran plaza y un mirador a la ría.

Recuperación del espacio público

«Con una inversión de más de 345.000 euros, el organismo que preside Carlos Botana recupera 500 m² de espacio público para el disfrute ciudadano, mejorando la calidad urbana y paisajística de este enclave singular, tras haber recibido diversas peticiones por parte de los concellos de Vigo y Redondela, así como de la Asociación de Vecinos de Teis y los ciudadanos», resume la Autoridad Portuaria.

El proyecto, enmarcado en la estrategia de integración puerto-ciudad, «busca devolver a los vecinos una zona de gran valor que ofrecerá unas vistas privilegiadas de la ría de Vigo».

Infografía de la actuación.

Infografía de la actuación. / FdV

Apunta el Puerto que el derribo del antiguo restaurante Arealonga proporciona una mayor amplitud y visibilidad del entorno. Se trata de un espacio que se transformará en una terraza sobre el mar con diversas zonas de descanso para que la gente pueda sentarse y contemplar la belleza de nuestra ría.

Noticias relacionadas y más

Este nuevo espacio contará con vegetación litoral y diversos elementos de accesibilidad, bancos e iluminación y pondrá en valor, además, el patrimonio cultural del entorno, como la Conservera Virzi, antigua fábrica conservera de la zona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
  2. Vigo desvela la novena actuación de los conciertos de Castrelos: «Será una impresionante puesta en escena»
  3. Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo
  4. Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina
  5. Una imponente nube con aspecto de coliflor sorprende a conductores y viandantes en Vigo
  6. El hospital de día oncohematológico del Cunqueiro se adapta por primera vez a una persona con autismo
  7. Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
  8. Ni cocacolas ni bollos: las cafeterías de institutos de Vigo se quedan sin vender

Las obras del nuevo mirador de la ría de Vigo obligan a cortar este miércoles una calle

Las obras del nuevo mirador de la ría de Vigo obligan a cortar este miércoles una calle

El IES Domingo Villar, un «emblema» del sistema educativo gallego

El IES Domingo Villar, un «emblema» del sistema educativo gallego

Un crucero veterano en Vigo solo para adultos: el «Arcadia» repite en la olívica

Un crucero veterano en Vigo solo para adultos: el «Arcadia» repite en la olívica

Jesús Porta, presidente de la Sociedad Española de Neurología: «Es fundamental que las instituciones creen un plan de prevención de las demencias»

Jesús Porta, presidente de la Sociedad Española de Neurología: «Es fundamental que las instituciones creen un plan de prevención de las demencias»

El primer año de The Mind Guardian: 5.000 test y el 5% con posible riesgo de deterioro cognitivo

El primer año de The Mind Guardian: 5.000 test y el 5% con posible riesgo de deterioro cognitivo

El veto a la bollería industrial hunde a las cantinas de los institutos: «Las cuentas no salen»

El veto a la bollería industrial hunde a las cantinas de los institutos: «Las cuentas no salen»

La Zona Franca de Vigo permitirá a cooperativas optar a los más de 70 pisos en alquiler de Portanet

La Zona Franca de Vigo permitirá a cooperativas optar a los más de 70 pisos en alquiler de Portanet

Los pisos en alquiler de Zona Franca en Portanet saldrán a un precio un 30% inferior al de mercado, pero superior al de contratos firmados

Los pisos en alquiler de Zona Franca en Portanet saldrán a un precio un 30% inferior al de mercado, pero superior al de contratos firmados
Tracking Pixel Contents