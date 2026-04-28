La neurorrehabilitación mira también al hogar: Vithas Vigo activa un programa para cuidadores

La recuperación de un paciente neurológico no termina cuando sale de la consulta ni depende solo del trabajo de los terapeutas. Esa es la idea de fondo que ha llevado al Instituto de Rehabilitación Neurológica (Irenea) de Vithas Vigo a poner en marcha un programa de formación dirigido a familiares y cuidadores de personas con daño cerebral adquirido, con la intención de que el proceso rehabilitador continúe también en casa y con mayores garantías.

El centro sanitario vigués ha comenzado a desarrollar estas sesiones con un enfoque eminentemente práctico. Entre los contenidos figuran aspectos como el uso de productos de apoyo para la alimentación, el manejo adecuado de sillas de ruedas, la colocación de ortesis o la adaptación de actividades cotidianas al nuevo contexto del paciente. La formación busca responder a una realidad que muchas familias se encuentran de golpe tras un ictus, un accidente de tráfico, un atropello o cualquier otra lesión cerebral sobrevenida.

Los testimonios recogidos en esta iniciativa reflejan precisamente ese cambio abrupto. Un padre destaca que aprendió a mover a su familiar en la cama, a hacer transferencias, a colocarlo correctamente en la silla y a utilizar la grúa en casa. Otra cuidadora subraya la importancia de saber cómo acompañarlo en la marcha y cómo mantener una comunicación funcional incluso en casos graves de afasia.

En Vithas Vigo entienden que ahí se juega una parte decisiva del tratamiento. La directora de Irenea en el hospital vigués, Ángela Menéndez, lo resume con claridad: «Cuando la familia sabe cómo actuar, el tratamiento se potencia y los avances se consolidan». Por eso, añade, «formar al cuidador no es un complemento, sino una parte esencial del proceso de neurorrehabilitación».

Sesiones

Las sesiones se celebran el último viernes de cada mes y están abiertas tanto a familiares de pacientes ingresados como ambulatorios. Cada una de ellas está liderada por una de las áreas del equipo interdisciplinar, integrado por profesionales de Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Logopedia y Neuropsicología. La fórmula no se limita a la transmisión de conocimientos técnicos: también incorpora un espacio para que los familiares planteen dudas, compartan experiencias y encuentren apoyo en personas que atraviesan situaciones similares.

Ese acompañamiento tiene un valor añadido en procesos especialmente duros para el entorno más cercano. El daño cerebral adquirido no solo deja secuelas físicas; también puede afectar a la esfera cognitiva, comunicativa, conductual y emocional, alterando de forma radical la vida cotidiana del paciente y de su familia. De ahí que el modelo de Irenea ponga el foco no solo en la persona afectada, sino también en quienes la rodean y van a sostener buena parte de la recuperación fuera del ámbito clínico.

La iniciativa se encuadra en un modelo asistencial centrado en la persona, en el que el equipo sanitario busca dar herramientas concretas al entorno familiar para mejorar la calidad de vida y facilitar pautas de actuación rigurosas. El objetivo último es que los avances logrados en el hospital no se diluyan al regresar al domicilio, sino que puedan consolidarse y prolongarse en el día a día.