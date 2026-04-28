El mercado do Progreso cumple diez años de su transformación con el respaldo del Concello

El mercado do Progreso ha alcanzado una fecha simbólica en su historia reciente: el décimo aniversario de la reforma que transformó sus instalaciones y redefinió su papel en el centro de Vigo. Con motivo de esa efeméride, el alcalde, Abel Caballero, visitó este martes a los comerciantes para felicitarles y reivindicar el alcance de una actuación que el gobierno local presenta como una apuesta decidida por la modernización del comercio tradicional.

Durante la visita, el regidor recordó la complejidad de una intervención acometida por el Concello en 2016 y subrayó el esfuerzo económico que exigió. «O investimento foi moi bo porque o resultado é este mercado marabilloso», afirmó ante los placeros, en una valoración con la que quiso poner el foco tanto en la dimensión de la obra como en el resultado final alcanzado una década después.

Caballero defendió además que aquella transformación permitió dotar a Vigo de «un mercado do século XXI», una expresión con la que vinculó la renovación física del recinto con la actividad profesional de los comerciantes que lo sostienen día a día. El mensaje del alcalde apuntó así a una doble lectura: la del edificio como equipamiento renovado y la del mercado como espacio vivo, apoyado en el trabajo cotidiano de sus vendedores.

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El aniversario sirve también para medir el recorrido de una reforma con la que el Concello quiso reforzar uno de los enclaves comerciales históricos de la ciudad. Diez años después, el gobierno local vuelve a exhibir el Progreso como ejemplo de renovación urbana ligada al comercio de proximidad y a la actividad económica del centro de Vigo.