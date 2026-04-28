Llaman a donar sangre antes del puente de mayo: se podrá en varias ubicaciones en Vigo

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) recuerda a la ciudadanía la necesidad de donar sangre en las jornadas previas al puente festivo del primero de mayo. Destaca que son precisas donaciones de todos los grupos sanguíneos, pero, especialmente, se refuerza el llamamiento a los grupos A Positivo, O Positivo y O Negativo, según trasladó en un comunicado de prensa.

ADOS destaca que las fechas festivas provocan una ligera disminución de la participación, repercutiendo en el estado de reservas de los distintos grupos sanguíneos, por lo que insite en la importancia de acudir a donar a lo largo de esta semana, ya que, «todos os días, os hospitais galegos precisan ao redor de 400 doazóns para facer fronte ao seu labor asistencial».

A lo largo de la presente semana, será posible donar en los locales de atención permanente al donante existentes en las siete grandes ciudades gallegas o en las unidades móviles de la Axencia, que visitarán una treintena de concellos gallegos.

Desplazamientos

Martes 28 de abril: Ortigueira, Campus A Zapateira (A Coruña), Barrio das Conchiñas (A Coruña), Camelle, Ponte do Porto (Camariñas), Campus Norte (Santiago), Lousame, Campus e Biblioteca Intercentros (Lugo), A Valenzá (Barbadás), A Guarda, ENCE (Pontevedra), Cangas do Morrazo, CUVI (Vigo), Vilagarcía de Arousa.

Miércoles 29 de abril: Campus de Esteiro (Ferrol), Barrio de Xubia (Narón), Campus de Elviña (A Coruña), Novo Mesoiro (A Coruña), Campus Vida (Santiago), Praza Roja (Santiago), Praza Maior (Lugo), Campus (Ourense), Barrio O Couto (Ourense), Cangas do Morrazo, Campus (Pontevedra), Zona Ferraría (Pontevedra), OP Mobility (Redondela).

Jueves 30 de abril: Carballo, Narón, Cantón-Obelisco (A Coruña), Padrón, Área Central (Santiago), Burela, O Barco de Valdeorras, Cambados, Porriño, Barrio Residencial Navia (Vigo).

Sábado 2 de mayo: Carballo, Padrón, Cambados, Porriño, Sanxenxo.

Labor asistencial

Cada día, los hospitales gallegos atienden una media de 2.800 urgencias y realizan 800 intervenciones quirúrgicas y trasplante de órganos; además, se registran 1.600 atenciones en los hospitales de día. Un elevado porcentaje de esta intensa actividad asistencial precisa del sostenimiento de componentes sanguíneos que solo es posible obtener de la donación de sangre.

Para más información, ADOS dispone del sitio web ados.sergas.gal, de las redes sociales y del teléfono gratuito 900 100 828 para resolver cualquier duda relacionada con la donación de sangre o conocer la fecha de los desplazamientos de las unidades móviles.