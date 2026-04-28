Administración de Justicia
Los juzgados de Vigo acogerán un programa pionero de atención a detenidos con drogodependencia
La asistencia será realizada por la asociación Érguete y el TSXG requerirá a la Xunta que acondicione un despacho cerca del juzgado de guardia para desarrollar esta actividad profesional con «confidencialidad y privacidad»
La adicción a las sustancias estupefacientes aparece como telón de fondo en un gran número de los delitos que se cometen en Vigo. Muchas de las personas que se dedican al pequeño trapicheo lo hacen para sufragar su propia toxicomanía y la drogadicción está también detrás de un buen puñado de los robos y atracos que se producen en la ciudad. Son solo algunos ejemplos. De ahí la importancia del programa pionero que, a propuesta de la asociación Érguete, se quiere implantar en el Tribunal de Instancia de Vigo. Se trata concretamente de un servicio destinado a prestar asistencia a personas detenidas con drogodependencia que estaría en plena Ciudad de la Justicia y que ya cuenta además con el aval de los magistrados instructores.
Precisamente, la implantación del que se denomina «programa piloto de intervención en drogodependencias» fue uno de los temas que se abordó en el orden del día de la última Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), celebrada el pasado viernes. Concretamente, lo que se elevó para su aprobación fue un escrito del presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, Germán Serrano, en el que se solicita a la Xunta que se adecúe un espacio físico en el entorno del juzgado de guardia, que está ubicado en la planta baja del anexo de la torre judicial de Pizarro, que disponga de la dotación necesaria, mesa de trabajo y sillas, para desarrollar la actividad profesional «en condiciones de confidencialidad y privacidad» para la atención a estos detenidos y detenidas.
El Alto Tribunal gallego acogió la demanda realizada desde Vigo, por lo que requerirá a la Dirección Xeral de Xustiza que habilite un despacho que disponga también un punto físico de conexión a internet o inalámbrico para la conexión del ordenador que aportará la propia Érguete.
Una vez resuelta la situación personal del detenido
Este proyecto que se quiere materializar lleva una preparación de largo recorrido porque ya fue en octubre de 2024, y conforme a las previsiones contenidas en el borrador del convenio que fue remitido a la Xunta por la asociación viguesa que fundó Carmen Avendaño, cuando la junta sectorial de jueces de Instrucción de Vigo dio su visto bueno a la iniciativa, condicionado a que este programa de intervención se preste fuera de las propias instalaciones del juzgado de guardia «y la actuación se realice una vez resuelta la situación personal del detenido», es decir, una vez se materialice su pase a disposición judicial por el delito que haya motivado el arresto.
La petición elevada al TSXG se centra en las necesidades materiales «indispensables» para que este servicio, que ya funciona en otros juzgados españoles, pueda implantarse. En relación con la organización del servicio, la idea, según consta también en el escrito redactado por Germán Serrano en atención a lo trasladado por Érguete, es que el horario de funcionamiento sea de lunes a viernes por las mañanas «al facilitar la accesibilidad, la coordinación institucional y la optimización de los recursos disponibles».
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