«Es fundamental que las instituciones creen un plan de prevención de las demencias»

— ¿Qué utilidad ven en la aplicación The Mind Guardian desde la Sociedad Española de Neurología (SEN)?

— Es una herramienta para un cribado precoz, sin sustituir ninguna valoración médica, a personas que pueden estar iniciando un deterioro cognitivo. No va a excluir que vayan luego al médico de primaria u otro especialista.

— En este año que lleva disponible para la población, ¿los neurólogos han empezado a recibir personas con el informe que emite esta aplicación?

—A día de hoy, no. Aunque tiene el aval de la Sociedad Española de Neurología, todavía habrá que hacer una valoración más extensiva.

— ¿Ve posible que se incorpore al sistema público como cribado?

— Si en un estudio más extenso se ve que la herramienta tiene esa utilidad, podría utilizarse. Hay que validarlo.

— ¿Y se va a iniciar ese proceso?

— Tenemos que hablarlo con Samsung y considerarlo. Creo que merecería mucho la pena, sin lugar a dudas.

— Cuentan que casi un millón de españoles padecen demencia y que la cifra se podría duplicar en 2050. ¿Es simplemente por el envejecimiento de la población o hay más factores que estén provocando la progresión de las demencias?

— Sobre todo es el envejecimiento de la población. De hecho, hace 11 años creíamos que se iban a duplicar y hemos crecido un 30% y esto se debe a la educación y al buen sistema sanitario de control de los factores de riesgo cerebrovasculares, porque podríamos prevenir hasta el 40% de las demencias. A día de hoy tenemos más de 800.000 personas en España con demencia y se plantea la duplicidad por el aumento de la esperanza de vida.

— ¿Qué sería lo primordial que tiene que cambiar una persona en su día a día para prevenir el deterioro cognitivo?

—Tiene que buscar hábitos saludables. Sobre todo, dormir, un sueño que descanse. Antes se decía entre 7 y 9 horas, pero depende de cada persona. Es absolutamente fundamental el ejercicio físico moderado, tener un hábito; si no puedes ir a un gimnasio, pues andar rápido, subir escaleras... Otro elemento básico es estar cognitivamente activos. Hay estudios que dicen que las personas mayores de 60 años que aprenden a cocinar y lo hacen al menos una vez a la semana disminuyen el riesgo de padecer demencia. Otros estudios dicen que las personas que mantienen la lectura por encima de esa edad también disminuyen hasta en un 20% el riesgo de demencia. Es decir, estar cognitivamente activos; que cada uno que elija su actividad, una que le guste porque si no, no la va a hacer. La socialización es muy importante. Evitar los golpes en la cabeza, de jóvenes, sobre todo, porque el traumatismo craneoencefálico es un factor de riesgo. También los vasculares, como la hipertensión, la diabetes y el colesterol, que influyen para el ictus, pero también para la demencia. Y, luego, intentar mantener una actitud positiva en la vida y, si tenemos depresión, tratarla.

— Más allá de ese cuidado o responsabilidad individual, ¿las instituciones pueden hacer algo más en esta línea de prevención?

—Claro que deberían hacerlo, porque si en el mundo el 43% de las personas padece una enfermedad neurológica, esto hace que el sistema vaya a ser insostenible. Y se piensa que van a crecer. Por tanto, las instituciones tienen que potenciar la prevención para hacer que nuestro sistema sanitario sea sostenible. La mejor enfermedad es la que no aparece. Si somos capaces de prevenir entre un 30 y 40% de las demencias o el 80% de los ictus, estamos cambiando realmente nuestra sociedad a mejor. Es absolutamente fundamental que las instituciones creen un plan. Ya está todo investigado, en la SEN hasta publicamos un libro, hemos calculado el impacto socioeconómico y hemos dado propuestas a las instituciones. Hay que sentarse y llevarlas a cabo ya.

— ¿Por qué línea van? ¿Por campañas publicitarias o algo más?

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—Hay que hacer un abordaje integral: acercar un gimnasio asequible; abaratar la comida sana; que alguien vaya a cocinar a la casa de personas mayores con dificultades para hacerlo; que se cambien los fogones de gas por vitrocerámicas; potenciar la educación, que es un factor preventivo del deterioro cognitivo; igual el ratio de profesor tiene que bajar a uno por cada 10 alumnos en zonas donde es más difícil transmitir conocimientos... No es solo hacer una campaña, que dura 3 meses como mucho. La idea es mucho más ambiciosa, es cambiar el mundo para que sea mejor. Por ejemplo, evitar que los eventos importantes sean a las 10 de la noche en España, que la gente se termina acostando a una hora solar increíble.Y así hay millones de acciones que podríamos hacer para prevenir las enfermedades del cerebro.