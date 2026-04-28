Intensa tromba de agua acompañada de rayos y truenos en plena tarde en Vigo

Un fuerte episodio tormentoso sorprendió este martes a Vigo alrededor de las 18.45 horas, cuando una intensa descarga de lluvia acompañada de aparato eléctrico cayó sobre distintos puntos de la ciudad.

El chaparrón, de notable intensidad, llegó precedido por un oscurecimiento repentino del cielo y estuvo acompañado de truenos perceptibles en varios barrios.

Así fue la intensa tromba de agua en Vigo / Marta G. Brea

La tormenta se produjo en un contexto de inestabilidad atmosférica en las Rías Baixas.

La Agencia Estatal de Meteorología mantenía activo para la zona aviso amarillo por tormentas hasta las 22.00 horas, con posibilidad de granizo, así como aviso por lluvias con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El episodio dejó una estampa plenamente primaveral pero de fuerte intensidad: lluvia abundante en pocos minutos, relámpagos y un brusco cambio de tiempo tras una tarde de ambiente variable.

La previsión apuntaba, además, a la continuidad de los chubascos durante las siguientes horas y a la posibilidad de nuevas tormentas eléctricas de madrugada.

Noticias relacionadas

Por el momento, no constan incidencias relevantes confirmadas, aunque se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos y evitar zonas expuestas durante los momentos de mayor actividad eléctrica.