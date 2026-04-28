El IES Domingo Villar, un «emblema» del sistema educativo gallego
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al conselleiro de Educación, Román Rodríguez y familiares del escritor vigués participaron de la colocación simbólica de la primera piedra del instituto, cuyo funcionamiento se prevé para el curso 2028/2029
Un «emblema» del sistema educativo gallego. Así definió el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el futuro instituto de Navia, «o Domingo Villar», como apeló cariñosamente el líder autonómico, durante el acto simbólico de la colocación de la primera piedra en los terrenos del barrio vigués.
Tras años de espera, el centro de Educación Secundaria será, en el plazo de 21 meses, una realidad para su entrada en funcionamiento en el curso 2028/2029: 4 líneas de ESO, 3 de Bachillerato y un total de 22 aulas, todo ello enmarcado para el nuevo Plan de Arquitectura Pedagógica. «Será funcional, sinxelo e eficaz; é un dos maiores investimentos da Xunta», aseveró Rueda.
En total, la inversión para hacer realidad este centro educativo de casi 12.000 metros cuadrados será de 19 millones en el entorno de la calle Teixugueiras con Ufas; próximo a la provisión también autonómica de un millar nuevas viviendas en el PAU de Navia. «Cando fas vivendas teslle que dar servizos e este será un dos que mellor funcione», apremió Alfonso Rueda.
Clara y Alfonso Villar, hermanos del finado escritor que llevará el instituto por nombre, el IES Domingo Villar, agradecieron el homenaje de la Xunta a su hermano, que «dende o ceo está abraiado e súper honrado por ser na súa querida cidade de Vigo».
Por su parte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, también presente en el acto tuvo que lidiar con las protestas a consecuencia de la huelga del profesorado gallego convocada para este mismo día 28 de abril. Rodríguez, respetuoso con la convocatoria, aludió a razones más políticas que puramente educativas por parte del sindicato convocante, la CIG-Ensino. «Nunca foi posible chegar a acordos con eles; só unha vez en materia de Transporte Escolar, pero nada máis», lamentó.
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