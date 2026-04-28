La huelga médica obliga a suspender 42 cirugías y miles de consultas en el área sanitaria de Vigo

Vigo vive la huelga médica esta semana con especial intensidad. Es el área sanitaria que está teniendo mayor seguimiento y, por tanto, también registra un alto número de citas y operaciones que habrá que reprogramar. Hay dos reivindicaciones clave. Por un lado está la estatal, con la petición de un estatuto propio, y por otro las jornadas complementarias y las guardias localizadas que los facultativos exigen a la Xunta. Precisamente el ente autonómico convocó ayer al comité de huelga, aunque no manifestó el motivo del encuentro. El presidente de O´Mega, Manuel Rodríguez, señala que no saben qué se van a encontrar, pero sí que no van a ceder en sus peticiones.

La cita va a tener lugar antes de la gran manifestación con la que profesionales de toda Galicia van a recorrer las calles de la capital. El viernes finalizará la movilización de abril, pero se repetirá durante una semana al mes hasta junio (incluido).

Según los datos del Sergas, el parón médico supuso el lunes la anulación de 2.582 actor médicos en el área de Vigo. Concretamente, se anularon 42 cirugías, 1.334 consultas hospitalarias, 988 citas de atención primaria y 218 pruebas (excluyendo las de laboratorio).

En Galicia suman cerca de nueve mil actos médicos, 222 operaciones y el doble de consultas de atención primaria. Desde diciembre ya son 185.825 intervenciones médicas las que hubo que aplazar o suspender.

Vigo, la ciudad con más seguimiento

En Vigo, la huelga médica registró niveles de seguimiento irregulares. En el turno de mañana, el paro alcanzó el 28,76 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo y el 2,04 % en atención primaria del área sanitaria. Por la tarde, en el ámbito hospitalario fue del 1,82 %, mientras que en los centros de salud se situó en el 6,38 %, uno de los porcentajes más elevados en este nivel. Los de la ciudad olívica son los porcentajes más altos de Galicia.

En el conjunto de Galicia, la participación también varía por horarios. En la mañana, el seguimiento global en la sanidad pública gallega fue del 17,39 %, con una incidencia del 23,45 % en hospitales y del 1,56 % en atención primaria. Por la tarde, el paro registró un apoyo del 1,78 % en total, con un 1,75 % en el ámbito hospitalario y un 1,94 % en atención primaria. Durante toda la jornada se garantizó el 100 % de los servicios mínimos asistenciales.

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Desde O´Mega apuntan que las cifras que da Sanidade podría multiplicarse por cuatro: «Figuran como si fuesen a trabajar los salientes de guardia y tienen en cuenta en la estadística al personal que está de servicios mínimos», apunta Rodríguez.