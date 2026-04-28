Revolución en los gimnasios 'low cost' de Vigo: la fusión de Vivagym y Synergym condiciona la apertura de dos centros

Movimiento de calado en uno de los servicios más demandados desde la pandemia en Vigo: el del fitness. El grupo VivaGym anunció este lunes la adquisición de los más de 160 establecimientos de Synergym, dando lugar a una compañía que superará los 450 clubes entre España y Portugal. La operación entre ambas empresas de origen malagueño —fundadas en 2011 y 2013— supone toda una revolución en el sector de los gimnasios de bajo coste. Entre ambas cuentan con cuatro locales en funcionamiento en la ciudad olívica: los de María Berdiales y Plaza Elíptica en la primera o Pizarro y Torrecedeira en la segunda. Sin embargo, sus planes de expansión podrían verse afectados tras este movimiento.

En el último año ambas cadenas buscaron ampliar su cuota de mercado en Vigo dada la enorme demanda en este sector, y es que ya hay casi 100 establecimientos de este tipo. VivaGym anunció el pasado otoño la apertura en el Centro Comercial Travesía de un local de más de 1.000 metros cuadrados y con horarios de 6 de la mañana a once de la noche. Pese a las promociones de lanzamiento en el que sería el primer local de este tipo en esta parte de la ciudad, las promesas con los plazos se incumplieron y decenas de usuarios tuvieron que ser recolocados.

Por su parte, Synergym optó por recuperar uno de los más emblemáticos de la urbe: el Coliseum de la rúa Areal. El gimnasio ubicado en el número 40 e inaugurado en 1991 recibió en febrero la licencia de Urbanismo para su remodelación después de más de dos años cerrado. La inversión de 410.000 euros supondría su tercera apertura en Vigo, igualando así la cifra de Ourense y superando las de Pontevedra, A Coruña y Lugo.

Plan de crecimiento de VivaGym

La operación, suscrita a través de un «acuerdo vinculante», está sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales para estos casos. VivaGym adquirirá así Synergym International, la sociedad matriz luxemburguesa de Synergym Holding. «Sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras, la operación fusiona dos negocios complementarios para crear una plataforma de deporte y bienestar a gran escala en España y Portugal. Una vez completada, el grupo contará con una red de más de 450 clubes en la Península Ibérica, ofreciendo fitness accesible y de alta calidad a los consumidores de la región», anunció este lunes VivaGym en un comunicado de prensa.

Otro gimnasio Synergym. / FdV

VivaGym, como ha avanzado El Confidencial, ha contado con el asesoramiento de Boston Consulting Group, Deloitte, Uria Menéndez y A&O Shearman. Synergym ha contado con el respaldo de Growth Partner desde 2019, de Oxy Capital desde 2021 y de All Seas Capital desde 2024 y de Houlihan Lokey y Garrigues.

La compañía compradora afirma que el acuerdo forma parte de un plan de crecimiento basado en la «expansión orgánica y las adquisiciones estratégicas», y supone un «hito clave» en el desarrollo de la empresa. La combinación está diseñada para crear la plataforma más sólida, mejor posicionada para invertir en innovación y mejorar la experiencia de los socios y generar valor a largo plazo, ha comentado la cadena, que tiene como consejera delegada (CEO) a Cristina Burzako.

Integración de plantillas y marca operativa

Fuentes empresariales cercanas a la operación consultadas por LA OPINIÓN DE MÁLAGA, medio perteneciente al mismo grupo que FARO, han señalado que la operación está sujeta al proceso habitual de revisión por parte de las autoridades de competencia con lo que se confía en que «pueda completarse en los próximos meses».

Hasta que se obtenga la autorización regulatoria, ambas compañías continuarán operando «con normalidad y sin cambios previstos en las plantillas». «Una vez completada la operación, se trabajará en el plan de integración», han apuntado.

En cuanto a la marca bajo la que operarán los gimnasios de ambas redes una vez se complete la fusión, las fuentes han emplazado a las decisiones que se adopten una vez que se materialice el acuerdo. «La estrategia de marca formará parte del plan de integración que se desarrollará tras la autorización regulatoria», han añadido.