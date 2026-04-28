Gadisa reúne en Vigo a más de 300 franquiciados de Claudio en su convención anual

Gadisa ha vuelto a elegir Vigo como punto de encuentro para uno de los actos más relevantes de su red de franquicias. La compañía celebró en el Hotel Pazo Los Escudos la 36ª Convención Anual de Claudio, una cita que reunió a más de 300 personas entre franquiciados, propietarios y colaboradores de esta enseña de alimentación, la de mayor implantación de Galicia en su segmento.

Al encuentro asistió una representación de los responsables de los 257 establecimientos Claudio y Claudio Express distribuidos en las cuatro comunidades en las que opera esta línea de negocio: Galicia, Castilla y León, Asturias y Madrid. La convención sirvió para hacer balance del último ejercicio, marcado, según la empresa, por un crecimiento relevante, y también para fijar las líneas de futuro de un modelo que sigue reivindicando la cercanía como una de sus principales señas de identidad.

El presidente y consejero delegado de GADISA Retail, Roberto Tojeiro, y el director de ventas de la línea de franquicia, Miguel Freire, fueron los encargados de recibir a los asistentes y de agradecer la confianza depositada en una fórmula comercial que la compañía considera clave para vertebrar el territorio y garantizar el acceso a servicios básicos de alimentación en pequeños y medianos núcleos de población.

En esa línea, la firma puso el acento en la dimensión económica y social de la red Claudio. Más allá de su peso comercial, la compañía destaca su contribución a la dinamización socioeconómica del entorno, especialmente en localidades de menor tamaño, así como su capacidad para sostener empleo. En conjunto, esta línea de negocio supera los 1.000 profesionales.

La convención anual volvió así a funcionar como un espacio de cohesión interna para una red extensa y muy implantada en el noroeste peninsular, pero también como escaparate del momento que vive la enseña. Gadisa aprovechó la cita para repasar los hitos más relevantes del último año y reforzar el mensaje de continuidad de un modelo que combina capilaridad territorial, proximidad al cliente y colaboración con emprendedores locales.

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El componente corporativo convivió además con un tono marcadamente festivo. La jornada contó con una amplia representación del equipo de GADISA Retail, líder del sector de la alimentación en Galicia, y se completó con un aperitivo, cena, actuaciones musicales, humor y el sorteo de diversos regalos entre los asistentes. El premio más celebrado de la noche fue un viaje al Caribe para dos personas con estancia en un hotel de cinco estrellas.