Un crucero veterano en Vigo solo para adultos: el «Arcadia» repite en la olívica

El puerto de Vigo recibió este martes la visita del crucero británico Arcadia, uno de los buques de turismo más veteranos de la programación de esta temporada.

El Arcadia lleva 22 años visitando Vigo, desde que lo hiciera por primera vez en mayo de 2005. En esta ocasión lo hizo en crucero de dos semanas a las islas de Madeira y Canarias, en el que sus cerca de 2.000 huéspedes vivieron en la ciudad olívica la última escala de su recorrido antes de rendir viaje en Southampton este viernes.

Inaugurado en 2005 tras ser amadrinado por la doble campeona olímpica en Atenas 2004, la atleta británica Kelly Holmes, el Arcadia es un crucero solo para adultos de construcción italiana que en sus 86.799 toneladas brutas y 285 metros de eslora por 29 de manga ofrece al pasajero cuatro restaurantes, once bares y cafés, tres piscinas, cinco bañeras de hidromasaje, y un completo gimnasio además de spa y sauna.

Al Arcadia le sigue en la programación su «hermano mayor» Iona, que este miércoles se espera en Vigo con un masivo desembarco british de alrededor de 5.000 pasajeros.