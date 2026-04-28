El Concello de Vigo añadirá una quinta rampa para conectar Segunda República con Camelias

Ir a pie desde Carral hasta Camelias será todavía más fácil en un futuro. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que el Concello añadirá una quinta rampa para conectar las escaleras mecánicas de Segunda República con las faldas de O Castro y ampliará la humanización. Lo hará al acabar la reforma del Paseo de Granada, que está «casi finalizada»: contempla cuatro rampas desde el cruce con Placer que funcionarán ya «en verano».

«Cuando acabemos esta humanización, haremos una rampa adicional en la parte baja, en la parte más pegada a las escaleras mecánicas que vienen desde Porta del Sol, porque las cinco rampas a la vez era imposible de soportar manteniendo el tráfico en la zona. A esta ciudad ya no hay quien la pare», expuso el regidor tras destacar la inversión de 3.344.000 euros en el Paseo de Granada: 220 metros de actuación.

«En este momento, estamos haciendo todo el asfaltado, que va a permitir una muchísimo mejor circulación. La obra está muy avanzada, casi finalizada. Es una inversión de 3.344.000 euros. Una parte significativa proviene del Gobierno de España, de los fondos Next Generation EU. El Gobierno de España nos dedica fondos; la Xunta de Galicia, ni un céntimo», lamentó el alcalde en un audio remitido a los medios.