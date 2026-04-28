Ni cocacolas ni bollos: las cafeterías de institutos de Vigo se quedan sin vender

No hay mejor sabor que el del bocadillo del recreo; de chorizo, jamón, lomo... y quien dice un bocata dice una napolitana, gusanitos, galletas o patatas fritas. Todos estos productos, que alimentaban a miles de estudiantes en sus institutos, colgaron desde hace dos semanas el cartel de «sold out» definitivo.

El nuevo decreto de comedores escolares, implantado a nivel estatal el pasado 16 de abril, prohíbe la venta de bebidas azucaradas y bollería en las cantinas y cafeterías de los centros educativos, cuyos menús también limitan al máximo los fritos (croquetas, empanadillas, pizzas) o precocinados, dando prioridad a productos vegetales, legumbres, cereales preferiblemente integrales, frutas y frutos secos.

Esta nueva normativa de salud alimentaria ha obligado a suprimir en torno al «80%» de los alimentos que servían estas cafeterías, con el consiguiente perjuicio para su subsistencia y la «paradoja» de que si los niños traen estos productos de casa, pueden consumirlos. «Vendemos un 80% menos de productos; bollería fuera, patatas fritas fuera, gusanitos fuera; galletas, hasta las sin gluten, fuera; los bocadillos de nocilla que hacíamos ya nada, tampoco de chorizo o incluso los de jamón, que ahora tiene que ser sin sal», lamenta Juan, responsable de la cantina del IES República Oriental de Uruguay, en el barrio de Teis.

Agua, café, tortilla o queso

¿Qué le queda? «Agua solo, café, algún bocadillo de tortilla o queso», amplía Juan, quien recuerda que al tratarse de un servicio bajo licitación de la Consellería de Educación, los precios son «limitados». «Las manzanas de 200 gramos por ejemplo, no puedo venderla más de 0,40 y a mí ya me cuesta más de 0,5 euros... Las cuentas no salen», comenta Juan.

Lista de precios de obligado suministro en el contrato de cafeterías / Xunta de Galicia

Prórroga

En Vigo, hay 19 cafeterías en centros educativos: todos los IES, Escola Oficial de Idiomas, Conservatorio Superior de Música, Escola de Arte Dramática de Galicia y el CIFP Valentín Paz Andrade. La concesión de este servicio se formalizó en septiembre de 2024 con vigencia hasta el 30 de junio de 2026. El contrato incluye la posibilidad de una prórroga de dos años, abarcando los cursos 2026/2027 y 2027/2028. «La gran mayoría no van a seguir porque no da. Yo he tenido que llegar a poner de mi dinero. Me queda un año para jubilarle, en mi caso igual sí me compensa pedir la prórroga, pero a los demás no lo creo», explica el responsable de la cafetería del IES ROU.

Precisamente ayer, lunes, es el día de mayor actividad en esta cantina ya que los estudiantes tienen clase por la tarde y muchos se quedan a comer. El batiburrillo que se formaba en la barra a la hora de la salida o durante la mañana para encargar los bocatas ha desaparecido. «Te lo pedían cerca de 80 chicos, ahora no llegamos ni a 20», concluye Juan.

Esta situación no solo ha alterado el funcionamiento de las cafeterías, sino también el bolsillo de las familias. La Federación de Anpas de Vigo, que se encarga de gestionar el comedor de 26 colegios del municipio (o lo que es lo mismo 2.400 comidas diarias), ya comenzó con el proceso de licitación del servicio de catering para adaptarlo a estas nuevas exigencia culinarias.

Porque no solo afecta a los productos en sí, sino también a su forma de cocinarlos: se prioriza el horno, vapor, hervido y plancha, limitando las frituras a un máximo de una vez por semana y el uso obligatorio de sal yodada y aceite de oliva virgen para aliños.

Lista de precios de obligado suministro por el contraro de cafeterías / Xunta de Galicia

Así, en la oferta de alimentos y bebidas en las cafeterías de los centros educativos se priorizarán los productos vegetales, legumbres, cereales preferiblemente integrales, frutas, frutos secos, «característicos de la dieta mediterránea» –tal y como se recoge en el Real Decreto–, que incluya también un consumo moderado de fuentes de proteínas de origen animal como pescado, huevos, lácteos y carne, preferentemente de ave y conejo.

A mayores, no se permitirá la venta de productos envasados con un contenido de cafeína superior a los 15 mg/100 ml.

En cuanto a las máquinas expendedoras a las que también se hace referencia en este Real Decreto, sus productos deberán de cumplir todos los requisitos anteriores y además no podrán ubicarse en zonas a las que pueda acceder el alumnado de infantil y primaria. Tampoco dispondrán de publicidad de ningún alimento y bebida ni de cualquier otro producto.