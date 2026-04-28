Clamor judicial por la «falta de personal» en el Tribunal de Instancia de Vigo

El Tribunal de Instancia de Vigo ya tiene un recorrido de casi cuatro meses. Pero la desaparición de los antiguos juzgados estancos y la implantación del nuevo modelo que se vertebra como una gran oficina judicial única no está siendo pacífica. Buena prueba de ello es que la plaza de la Ciudad de la Justicia acogió este martes una concentración en la que los trabajadores «alzaron la voz» para denunciar la «situación crítica y nefasta» existente por la falta de personal principalmente, aunque en el manifiesto también se reclama más formación sobre las nuevas herramientas procesales y la dotación de los medios técnicos necesarios para realizar el trabajo diario.

Fue un acto de protesta «sin siglas» al que, junto a trabajadores, acudieron representantes de los diferentes sindicatos y también el presidente de la junta de personal, quien califica de «nefasta» la implantación del Tribunal de Instancia y considera «muy grave» la escasez de personal existente en determinadas áreas como la ejecución civil, que va camino, avisa, del «colapso». Además, en el manifiesto que se leyó en la concentración se advirtió sobre la «sobrecarga de trabajo insostenible» que ha traído consigo la reforma legal.