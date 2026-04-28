El Camino Portugués de la Costa se dispara y roza ya los 90.000 peregrinos al año

El Camino Portugués de la Costa se ha convertido en una de las grandes historias de crecimiento del fenómeno xacobeo en Galicia. La ruta, oficializada hace ahora diez años, ha multiplicado su afluencia de forma exponencial hasta situarse ya en el entorno de los 90.000 peregrinos anuales, según destacó este lunes en Vigo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el acto conmemorativo del décimo aniversario de su reconocimiento oficial.

La evolución es, en cifras, una de las más llamativas del mapa jacobeo. En 2016, primer año completo tras su oficialización, habían recorrido este itinerario 2.600 peregrinos. El pasado año, esa cifra escaló hasta los 90.000, un salto que convierte al Camino Portugués de la Costa en la ruta xacobea que más crece en Galicia.

Rueda definió esa progresión como «o crecemento espectacular» de un itinerario que, a su juicio, aún no ha tocado techo. «Temos os brazos abertos a todo o mundo, aquí non sobra ninguén. Canta máis xente veña a coñecernos, mellor», afirmó el jefe del Ejecutivo gallego, que defendió además la necesidad de seguir avanzando «con sentidiño», en una apelación a compatibilizar el tirón turístico con una gestión ordenada del crecimiento.

La Xunta interpreta además este auge como una oportunidad que va más allá del propio Camino. Rueda subrayó que muchos peregrinos repiten estancia o vuelven en otras épocas del año, lo que contribuye a desestacionalizar la demanda y a generar actividad económica en los municipios del recorrido. «A xente fai o Camiño e quere repetir, ver outros sitios, noutras épocas do ano; isto crea economía», resaltó.

Lei de Patrimonio Cultural

El presidente gallego enmarcó esa evolución en el décimo aniversario de la oficialización de la ruta, un reconocimiento que llegó a través de la Lei de patrimonio cultural de Galicia y que permitió equiparar su tratamiento al del resto de itinerarios oficiales hacia Compostela. Desde entonces, defendió, la Xunta ha mantenido un apoyo sostenido a esta ruta.

Ese respaldo institucional se traduce, según los datos facilitados por el Gobierno gallego, en una inversión cercana a los cinco millones de euros durante la última década. Ese dinero ha servido para impulsar infraestructuras y mejorar la señalización del itinerario. Entre las actuaciones ejecutadas figura el albergue público do Berbés, en Vigo, además de la colocación de señales oficiales en buena parte del trazado.

Fue precisamente en este punto donde Rueda aprovechó para reabrir uno de los frentes habituales con el Concello vigués. El presidente lamentó que el Ayuntamiento siga sin autorizar, según la Xunta, la instalación de señalización oficial en la ciudad. «A principal cidade que atravesa o Camiño vive de costas desde o punto de vista oficial», criticó, al tiempo que agradeció la implicación de hosteleros y comerciantes para facilitar referencias a los peregrinos en el casco urbano. El jefe del Ejecutivo gallego insistió en que ofrecer la mejor experiencia posible a quienes llegan a Compostela exige «a colaboración de distintas administracións».

Más allá del pulso institucional, la Xunta quiere situar esta ruta como uno de los grandes activos del próximo Xacobeo 2027. Rueda la definió como «un bo exemplo da Galicia Calidade» y sostuvo que tendrá un papel fundamental cuando Galicia vuelva a convertirse en foco internacional del Año Santo.

Ese carácter estratégico se apoya además en el marcado peso del visitante extranjero. Según destacó la Xunta, alrededor del 80 % de los peregrinos que recorren el Camino Portugués de la Costa proceden de fuera de España, un dato que refuerza su función como puerta de entrada internacional a Galicia.

El presidente cerró su intervención con un reconocimiento a quienes impulsaron hace una década la oficialización de este itinerario. Agradeció el trabajo realizado por concellos, asociaciones y expertos, a los que atribuyó buena parte del camino recorrido hasta convertir este trazado en la ruta que más crece de todas las jacobeas.