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La Audiencia de Pontevedra condena a 18 meses de cárcel a un acusado de estafar con falsos alquileres en Vigo

El órgano judicial también le impone el abono de una multa de 1.260 euros y de una indemnización total de 2.400 euros a las cuatro personas afectadas

Inmobiliaria con anuncios de venta y alquiler en Santiago

Inmobiliaria con anuncios de venta y alquiler en Santiago / ECG

R. V.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a 18 meses de cárcel a un hombre que ofreció en alquiler varios inmuebles en Vigo sin tener capacidad para ello. El condenado engañó a las víctimas para que estas realizan pagos a través de transferencias y bizum por estos falsos arrendamientos.

El órgano judicial también le impone el abono de una multa de 1.260 euros y de una indemnización total de 2.400 euros a las cuatro personas afectadas.

La sala entiende probado que el sospechoso, a sabiendas de que no cumpliría con los acuerdos, utilizó plataformas como Mil Anuncios y Fotocasa para captar a las perjudicadas, quienes creían que estaban reservando los pisos. «El acusado no tenía, ni tuvo nunca, la disponibilidad de las viviendas que ofertaba», subrayan los magistrados en la sentencia.

El tribunal destaca que las declaraciones de las víctimas, corroboradas por documentación de las transacciones, evidencian que el sospechoso actuó con ánimo de lucro, causando un perjuicio patrimonial significativo.

De esta forma, la Audiencia califica los hechos como un delito continuado de estafa agravada, considerando que el engaño recayó, salvo en uno de los casos, que era para uso turístico en Sanxenxo, sobre viviendas destinadas a residencia habitual, lo que agrava la responsabilidad penal.

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La sentencia no es firme, pues es susceptible de recurso de apelación ante el TSXG.

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