Más del 70% de los inmigrantes residentes en Vigo están en edad de trabajar

Según los datos que maneja el Concello, Vigo alcanzará a lo largo de este año la cifra de 305.000 habitantes, con el objetivo de asentar a medio plazo ese volumen de población sumando cada vez más empadronados. Y en esas ya más de 300.000 personas afincadas en la ciudad olívica cada vez gana más peso la población foránea. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el 7,63% de las personas que viven en Vigo son extranjeras, concretamente más de 22.000. Nunca en la historia había habido tantos inmigrantes residiendo en la ciudad olívica. Concretamente, la cifra se ha casi duplicado en una década.

Lo que más llama la atención sin duda de las cifras aportadas por el IGE es que aproximadamente siete de cada diez inmigrantes afincados en Vigo están en edad de trabajar. Y es que la mitad de esos 22.500 corresponden a la franja de edad entre 20 y 45 años, apenas 1.500 tienen más de 65 años y menos de un centenar tienen 85 o más. Al acercar algo más la lupa, la brecha entre vigueses con nacionalidad española y extranjera se estrecha todavía más entre los 25 y los 35 años, llegando a representar en ese grupo de edad los inmigrantes más del 17% del total de la población en esa franja.

Precisamente muchos de los inmigrantes en edad de trabajar que viven en Vigo están ayudando a dinamizar la economía de la ciudad al impulsar nuevos negocios como panaderías, restaurantes o comercios con productos típicos de su país de origen o bien se incorporan al mercado laboral, inicialmente en puestos de trabajo vinculados al sector servicios y, después, avanzando hasta sus objetivos profesionales. Solo hay que echar una visual a los negocios que han ido abriendo recientemente en Vigo: una pastelería con dulces típicos de Sicilia, otra con repostería venezolana, restaurantes indonesios, libaneses, sirios... También numerosas tiendas 24 horas que salvan de un apuro a los más relegados en las compras, estando la mayoría de ellas están regentadas por personas de origen latinoamericano.

Cada caso es un mundo y cada uno de los 7.665 extranjeros que están trabajando actualmente en Vigo tiene su propia historia. Hay una buena cantidad de personas que han conseguido un puesto laboral tras quedarse a vivir después de hacer el erasmus en la UVigo, otros que han llegado recientemente a la urbe olívica «por amor» y se han quedado a vivir aquí para formar un futuro con su pareja y también personas que han venido buscando una vida mejor que en su país de origen.

Respecto al origen de los inmigrantes, mayoritariamente proceden de países latinoamericanos, como Ecuador, Venezuela, Colombia, Uruguay o Perú, seguidos de otras naciones como Ucrania (en este caso por el éxodo provocado por la guerra), Portugal, Italia, Rumanía, Senegal o China. Venezuela continúa siendo, por goleada, la comunidad con mayor presencia en Vigo, con casi 10.000 ciudadanos. La mayoría de ellos llevan años viviendo en Vigo de forma legal tras solicitar asilo por cuestiones políticas. Los que todavía no tenían papeles se han acogido a la regularización exprés impulsada por el Gobierno de España, y otros muchos tienen ya la nacionalidad española.

Las oficinas de Federación Venezolana de Galicia (Fevega), que tiene su sede en Vigo, reciben, al menos, a cinco personas al día que acaban de llegar y necesitan informarse, algo que se ha intensificado en las últimas semanas tras la posibilidad de acogerse a esa regularización extraordinaria del Gobierno.

Migración interior

Además de los extranjeros, hay que tener en cuenta que Vigo está ganando una importante población procedente de otros puntos de Galicia, representando a más de un 3% de las personas que residen en la urbe. La gran mayoría llega a la ciudad olívica procedente de otros municipios de la provincia de Pontevedra, y unos 1.200 concretamente desde concellos del entorno. Esta migración interior se debe en su mayoría a motivos laborales: Vigo focaliza la gran mayoría de oportunidades de trabajo para personas naturales de comarcas como O Morrazo o Val Miñor.