Zona Franca promueve la construcción de hasta 90 viviendas en Vigo para alquiler asequible: «Es una fórmula revolucionaria»

Zona Franca de Vigo dará este martes el primer paso para promover entre 70 y 90 viviendas de alquiler a precio tasado en la avenida de Portanet. El pleno del Consorcio aprobará el expediente para adjudicar el derecho de superficie de dos parcelas situadas en los números 34, 38-40 y 42, con el objetivo de construir pisos, garajes y anexos destinados a alquiler asequible. El precio estará topado.

El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, ha apuntado que el organismo lleva meses trabajando en «una fórmula revolucionaria y pionera para una administración», que permitirá poner vivienda de alquiler asequible «a disposición también de las personas trabajadoras». Regades vinculó además el proyecto con la atracción de talento: «Si queremos tener nuestros parques empresariales llenos de empresas, con proyectos importantes, los trabajadores deben tener un espacio en el que poder vivir y poder desarrollarse».

La iniciativa busca contribuir a aliviar la tensión del mercado residencial en Vigo y facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente a personas trabajadoras. El concurso estará abierto a gestoras de todo el Estado y exigirá que las viviendas se destinen a domicilio habitual y permanente.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, enmarcó la actuación dentro de las políticas municipales para afrontar «el gravísimo problema de falta de vivienda a precio tasado» en la ciudad. Caballero criticó que «la Xunta de Galicia, en los últimos 18 años, no construyó ni un solo piso de alquiler en Vigo» y sostuvo que «somos el Concello y la Zona Franca los que estamos construyendo pisos de alquiler a precio tasado».

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Una vez aprobado el expediente por el Comité Ejecutivo y el Pleno, Zona Franca sacará a concurso la adjudicación. Entre los criterios de valoración figurarán la propuesta arquitectónica, la eficiencia energética, las estrategias de sostenibilidad, el plan de mantenimiento, la viabilidad económica y financiera y la oferta económica.