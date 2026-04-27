Vigo reafirma su liderazgo urbanístico en Galicia tras su segundo mejor registro de licencias en dos décadas

Vigo está exhibiendo en los últimos meses un importante dinamismo urbanístico para tratar de recuperar el tiempo perdido por la crisis económica y el duro golpe que supuso en 2015 la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que devolvió a la ciudad a 1993 en términos urbanísticos. Tras el golpe del covid y los pasos que se fueron dando para conseguir, por fin, a finales de mayo del año pasado validar definitivamente un nuevo planeamiento que lleva más de medio año en vigor, el año 2025 se cerró en la ciudad olívica con el segundo mejor registro de licencias concedidas en las últimas dos décadas, un total de 225 permisos, solo superado por los 298 de 2021.

Así se desprende de la última actualización publicada por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que reafirma el liderazgo prolongado que Vigo lleva ejerciendo en Galicia en términos de licencias urbanísticas en los últimos años, puesto que hay que remontarse a 2019 para encontrar un año en el que otra ciudad concediese más autorizaciones de obra, algo que consiguió Ourense en ese ejercicio. En los años previos, justo después de la anulación del PXOM por el Tribunal Supremo, Vigo notó el duro revés al registrar los registros más bajos de la serie histórica, con 232 licencias en el acumulado de 2015, 2016 y 2017.

El año que estalló la pandemia del covid fue, sin embargo, un punto de inflexión para Vigo, porque a partir de ese momento empezó a incrementar su actividad constructora motivada por una mayor demanda de rehabilitaciones, a la espera de que empiecen a fraguar los desarrollos contemplados en el nuevo PXOM para rejuvenecer el parque inmobiliario con edificaciones de nueva construcción.

Las 225 licencias aprobadas por el Concello el año pasado están claramente por delante de la segunda ciudad de la Comunidad más activa en este apartado, que fue Lugo, con 168, mientras que el podio lo ocupó Santiago con 152. Por encima del centenar de expedientes resueltos favorablemente se situó Ourense con 111, mientras que a continuación estuvo Ferrol (86).

Hay que retroceder hasta la sexta posición de este particular ranking para encontrar a la segunda urbe más poblada de Galicia como es A Coruña, el otro principal motor de la economía de la Comunidad, pero que en términos de licencias de obra se quedó muy lejos de los datos de Vigo con apenas 79 permisos el año pasado, casi tres veces menos. Ampliando algo más el abanico temporal, desde 2020 hasta 2025, la diferencia entre Vigo y A Coruña es abrumadora, puesto que la ciudad olívica acumula 1.284 licencias concedidas por las 598 de la urbe herculina.

El desglose mensual que publica el IGE desvela también que los meses con mayor actividad en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo fueron abril y agosto, con 33 y 30 permisos respectivamente, mientras que las autorizaciones concedidas tuvieron su nivel más bajo en el último bimestre de 2025, con 9 y 6 licencias concedidas, respectivamente.