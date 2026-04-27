Vigo desvela la novena actuación de los conciertos de Castrelos: «Será una impresionante puesta en escena»

Novena confirmación para el cartel de los conciertos del Vigo en Festas en Castrelos de este verano: tras desvelar la zarzuela que habrá este año, el alcalde, Abel Caballero, ha concretado hoy otra de las óperas de la edición 2026 de los conciertos de Castrelos: Nabucco. Será el domingo 9 de agosto.

«Es una ópera excepcional de Giuseppe Verdi, cuatro actos, estrenada La Scala de Milán en 1842, ambientada en el conflicto bélico entre hebreos y babilonios...», ha recordado Caballero.

Según ha explicado el alcalde, la ópera Nabucco en el auditorio de Castrelos de Vigo contará con 75 artistas entre solistas, coro, orquesta... «Es una impresionante puesta en escena realizada por la Ópera Nacional de Moldavia», explicó Caballero.

«Conciertos de la gente más joven»

Con este anuncio, van ya nueva los conciertos anunciados para este verano: «Dentro de unos días empezaremos a decir los conciertos de la gente más joven», avanzó el regidor olívico.

Cartel completo y entradas

El Auditorio de Castrelos cuenta como gran particularidad el libre acceso para la mayor parte de su aforo. Al mismo tiempo, dispone de una zona delantera con capacidad para unas 5.000 personas y para la que es posible adquirir reservas a precios populares al hacerse cargo el Concello de Vigo del grueso del coste. La venta de las entradas para la misma suele activarse unos 10 días antes del concierto, habilitándose canales de venta presenciales y online en dos turnos (matinal y vespertino) para conseguirlas.

Otros conciertos previstos en Vigo

En esta ocasión Castrelos no tendrá su tradicional papel principal en la programación de ocio. El verano musical en Vigo arrancará el viernes 26 de junio con la segunda edición del Galicia Fest. El evento organizado por Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra contará en esa jornada con La Reina del Flow -fenómeno surgido de Netflix- o los gallegos Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit y Sabela.

El sábado 26 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Taburete, Marlena y los gallegos Carla Lourdes y Fredi Leis. El mismo escenario del Muelle de Trasatlánticos tendrá una doble sesión de la mano de Leiva el fin de semana siguiente. El exintegrante de Pereza ha logrado vender todas las entradas para los conciertos del 3 y 4 de julio.

El fin de fiesta por parte de los gobiernos provincial y autonómico llegará el 11 de septiembre. El vigués Hard GZ ofrecerá un concierto en una ubicación todavía por definir, aunque las entradas ya están a la venta desde 20 euros.