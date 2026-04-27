Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil

Una imagen llamó la atención este fin de semana en Vigo. Un grupo de turistas fue sorprendido cocinando en una olla de grandes dimensiones en la zona verde de la playa de Samil, en una jornada marcada por temperaturas primaverales que animaron a vigueses y visitantes a acercarse a los arenales de la ciudad.

Aunque Samil cuenta con mesas de piedra habilitadas para que los usuarios puedan llevar comida preparada y comer al aire libre, la normativa municipal prohíbe expresamente el uso de cualquier artilugio destinado a cocinar en la playa o en su entorno, como parrillas, camping gas, bombonas u otras fuentes de calor.

La ordenanza municipal califica como infracción grave «utilizar parrillas y prender hogueras o cualquier otra fuente de calor en los arenales sin autorización de la administración», así como «utilizar bombonas de gas o cualquier líquido inflamable». La prohibición busca evitar riesgos para la seguridad de los usuarios, posibles incendios, daños en el espacio público y molestias en zonas especialmente concurridas.

El episodio se produjo durante un fin de semana de ambiente plenamente primaveral en Vigo, con las playas registrando una notable afluencia de personas. La presencia de una olla de grandes dimensiones y el aparente montaje para cocinar en la zona verde de Samil generó sorpresa entre quienes se encontraban en el entorno.

Otro episodio llamativo en Navidad

No es la primera vez que una escena de este tipo causa polémica en la ciudad. Las pasadas Navidades, varios turistas protagonizaron una situación llamativa en pleno centro de Vigo al desplegar mesas de camping para comer en la vía pública, evitando así hacer gasto en los restaurantes de la ciudad. Aquella imagen fue muy comentada y recibió numerosas críticas por el uso impropio del espacio urbano.

Turistas, con su mesita plegable, comiendo a plena luz del día. / AVV. Zona Centro de Vigo

Las infracciones graves en Vigo conllevan una sanción de entre 751 y 1.500 euros. Además, se considera muy grave reincidir en la comisión de infracciones graves en el plazo de un año. En este sentido, la ordenanza municipal contemplaría estos actos como motivo de multas que van desde los 1.501 euros hasta los 3.000 euros: