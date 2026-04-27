Pleno municipal
El PP acusa al PSOE de «negar la realidad de Vigo» con los narcopisos
Los populares critican la negativa a reforzar las medidas de seguridad y vigilancia en los barrios de la ciudad
R.V.
El PP de Vigo ha aprovechado el pleno ordinario de abril en el Concello para arremeter contra el PSOE por «negar la realidad» ante la proliferación de narcocasas en barrios y parroquias como Cabral, Navia, Florida, Coia o Churruca y negarse a reforzar las medidas de seguridad y vigilancia. «La realidad es evidente, los puntos de venta de droga y los focos de inseguridad están aumentando y, frente a esto, ¿qué hacen el gobierno municipal y la Subdelegación? Dedicarse a atacar al PP», lamenta la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, molesta con que se haya rechazado la moción que presentaban.
La iniciativa demandaba reforzar los patrullajes ante un problema creciente, dotar a la ciudad en su conjunto de los recursos necesarios habida cuenta de la carencia de efectivos suficientes e impulsar cambios legislativos que permitan desalojar de forma ágil las viviendas okupadas que se utilizan para delinquir. Sánchez recordó que «hay vecinos que viven con miedo, familias que ven cómo su barrio se degrada con situaciones enquistadas sin que las administraciones con competencias en materia de seguridad actúen con la contundencia necesaria».
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