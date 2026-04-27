Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo

Susto en el centro de Vigo tras un aparatoso accidente de tráfico en Alfonso XIII. Por causas que todavía se desconocen, una conductora perdió el control de su coche en la bajada y cuando descendía hacia García Barbón y acabó subiéndose a una acera, golpeando una vaya y precipitándose por un desnivel de algo más de un metro que hay nada más pasar la salida de la autopista AP-9 a mano derecha.

El accidente de tráfico ocurrió sobre las diez y media de la mañana. Según informan desde Emerxencias 112, varios de los testigos que llamaron para alertar de la colisión aseguraron que la conductora podría haber sufrido algún tipo de indisposición que le hizo perder el control del coche cuando bajaba por Alfonso XIII.

Según fuentes policiales consultadas por este periódico, el coche implicado en el accidente dio varios bandazos y golpeó a otro que iba también por Alfonso XIII hacia García Barbón. Y, en un momento, el coche aceleró al máximo, viró a la derecha, se subió a la acera, golpeó la valla y acabó precipitándose por el desnivel de algo menos de dos metros bajo el que había otro coche estacionado, contra el que también colisionó.

A la zona se desplazó una ambulancia medicalizada, que trasladó a la conductora al hospital Álvaro Cunqueiro, desconociéndose por el momento la gravedad de las heridas.

Pese a que el coche se subió a la acera, por fortuna no hubo que lamentar más víctimas. Además de los servicios sanitarios, también se trasladaron a la zona la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y los bomberos. Estos últimos tuvieron que asegurar inicialmente el vehículo. Pasadas las 11.30 horas ya habían logrado sacarlo del desnivel en el que había caído.

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El accidente ha obligado a cortar una de las dos salidas de la AP-9 hacia Alfonso XIII y también, puntualmente, toda la calle, lo que ha provocado importantes retenciones de tráfico en todas esta zona.