El perfil de la usuaria del centro de crisis: mujer de mediana edad que acude más de un año después del episodio de violencia sexual

«Sobre 120 mujeres» fueron atendidas en el Centro de crisis 24 horas de atención a la violencia sexual que la Consellería de Política Social puso en marcha en el Hospital Álvaro Cunqueiro en el último mes que la ley de libertad sexual daba de plazo , en diciembre de 2024. El centro, que atiende a toda la provincia de Pontevedra, aglutina el 31% de las 381 usuarias de los cinco dispositivos puestos en marcha en toda Galicia, financiado íntegramente por el Gobierno de España a través de fondos europeos que fueron transferidos a la Xunta.

Tal y como explicó este lunes Roberto Barba, director xeral de Loita contra a violencia de xénero, aunque atiende a personas desde los 15 años, el perfil mayoritario es el de mujeres de mediana edad con episodios de violencia sexual sucedidos hace más de un año —el 65%—. «No es necesario que sufrieran la violencia sexual en ese momento, puede ser una violencia pasada», explica y destaca que tampoco es necesario que presenten denuncia alguna.

El 40% acuden por propia iniciativa y, el resto, llegan derivadas por profesionales sanitarios —desde ginecología o salud mental, por ejemplo—, el centro de información a la mujer y otros dispositivos similares. Está ubicado en la tercera planta del Álvaro Cunqueiro, entre las urgencias pediátricas y radiologías, sin acceso propio y sin más indicación que el cartel de la puerta. La falta de señalización fue denunciada por Amnistía Internacional. Barba considera, en cambio, que «la señalización está bastante bien» y confía en el «boca a boca». «Creo que todos estos servicios se localizarán siempre con la verbalización», señala y pide tener en cuenta que «es un servicio que empezó a funcionar hacer muy poco y necesitamos que vaya madurando». Subrayó también las «más de cien» actuaciones de formación, prevención y sensibilización» en jornadas públicas de concellos, ámbito policial, sanitario y judicial.

Personal

Con una plantilla de tres psicólogas, dos trabajadoras sociales, una administrativa y una asesora jurídica y coordinadora, el centro ofrece servicio presencial ininterrumpido —24 horas los 365 días del año—, aunque luego las intervenciones pueden ser en presencia física en las tres salas de las que disponen o por videollamada.

Vigo aglutina el 31% de las usuarias gallegas, pero ha realizado el 24% de todas las intervenciones con ellas —alrededor de un millar de las 4.300 en toda la comunidad—, que pueden ser atenciones psicológicas, de trabajo social o jurídicas. Las más demandadas son las primeras. El 75%, según Barba. El «tratamiento es singularizado e individualizado», por lo que el número de sesiones difiere mucho de un caso a otro y es «sin limitación». «Se puede dar tratamiento en shock, en ese momento de urgencia, y luego ordinario de larga duración», detalla.

El servicio está subcontratado. El lote de Vigo se adjudicó a finales de 2024 a la filial de la constructora OHLA —antes OHL— Servicios Ingesan, cuyo objeto incluye desde mantenimiento integral de edificios, limpieza y eficiencia energética hasta servicios sociosanitarios. El contrato tenía una duración de un año y un mes y ahora está prorrogado hasta 2027. «Después, ya se verá en ese sentido», respondió Barba, tras lo que defendió que está «funcionando bien». Destacó que «Galicia es la única comunidad autónoma que tiene un centro que tiene asistencia 24 horas de forma presencial». «Entre eso, más la formación que tenemos y los programas que tienen ellas de sensibilización, creo que es difícil rivalizar con la calidad del servicio y la eficiencia del servicio», concluyó.