La patronal turística de Pontevedra premia en Vigo a nueve profesionales

La Federación Empresarial Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) celebró su gala anual para conceder sus premios. La organizó en el Hotel Pazo Los Escudos, en Vigo. La entidad reconoció la trayectoria de un total de nueve profesionales destacados en la hostelería y el turismo, sectores con un peso creciente en el escenario económico tanto de la provincia como de la urbe olívica.

En la categoría de Trayectoria profesional, fueron premiados Palmira Acuña, de Casa Acuña de Ons, el decano de los establecimientos de la isla, fundado inicialmente como tienda-restaurante en 1945. En esta misma categoría, recogió también un galardón Juan Antonio Rivadulla, profesional de las agencias de viajes y que dirige ahora Simply Travel en A Estrada, y Luis Outerelo, del bar Niza, de Redondela.

El premio a la Trayectoria empresarial familiar fue para tres proyectos con una larga historia en la provincia. El Camping Playa América, considerado uno de los mejores de Galicia, Tus Bocatas, negocio situado en la calle Areal, en Vigo, con cuatro décadas de vida, y Casa San Martín, en O Corpiño (Lalín), a la que Feprotur también quiere reconocer su «importante fomento del turismo rural». Este restaurante familiar de cocina tradicional gallega fue fundado en 1975.

El premio a la Recuperación del patrimonio arquitectónico y dinamización turística se lo llevó el Hotel Boutique Faro Silleiro, en el concello de Oia, tras la recuperación y puesta en valor del faro de Cabo Silleiro, así como el promotor del Hotel Pazo Los Escudos, Francisco Rodríguez Sobral, cuya rehabilitación del Pazo Sensat significó para Vigo contar con el primer hotel de cinco estrellas.

Silvia Superstar fue también otra de las galardonadas, con el premio a la Dinamización turística y del ocio nocturno por liderar proyectos como Black Ball, El Gato Negro, Moganbo y Tico Tico, todos ellos en Vigo.

«Trabajo incansable»

El presidente de Feprotur, César Sánchez-Ballesteros, subrayó que «los premiados representan el esfuerzo y el trabajo incansable de grandes sagas familiares y profesionales que quisieron poner en valor esta parte del mundo». «Unos dando lo mejor entre fogones, otros dando la mejor de las bienvenidas a los visitantes, contribuyendo siempre a que el turismo sea un sector profesional y unido», resumió.

Sánchez-Ballesteros estuvo acompañado durante el acto de entrega de los premios por el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (Hostelería de España), José Luis Álvarez Almeida; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros; y el presidente del Clúster del Turismo, Cesáreo Pardal, entre otras autoridades.