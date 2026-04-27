Una obra en Urzáiz altera la circulación un mes en uno de los cruces con más tráfico de Vigo
Trabajos de canalización obligan a cortar el carril descendente de Urzáiz entre la Bajada de la Estación y Lepanto y a derivar el tráfico ascendente desde Gran Vía por un único carril
Vigo inicia la semana con un importante corte de tráfico en el centro. Una obra a la altura del número 53 de la calle Urzáiz obliga a cortar un mes el único carril descendente entre la Bajada a la Estación y Lepanto. La circulación se derivará por uno de los dos carriles ascendentes, lo que creará un importante embudo en sentido ascendente y justo en las inmediaciones de uno de los cruces con más tráfico de la ciudad.
Según ha informado la Concejalía de Tráfico, hoy lunes 27 de abril se cortará al tráfico el carril descendente para proceder a una obra de canalización de la empresa Edelne S.L. Será a partir de las diez de la mañana y durante un periodo aproximado de un mes.
Para permitir que los conductores que bajan por Urzáiz puedan continuar por esta calle, el departamento municipal de Tráfico ha optado por habilitar uno de los dos carriles descendentes en sentido bajada en el tramo en el que se va a cortar la calle. Este cierre parcial provocará un embudo, ya que los coches que circulan por los dos carriles de Urzáiz se verán obligados a pasar a solo uno nada más atravesar el cruce con Gran Vía y Lepanto en dirección a Pizarro.
También desde hoy y durante tres días habrá nuevas restricciones en Paseo de Granada, el principal acceso al ayuntamiento. Según informó el Concello, hoy lunes arrancan los trabajos de asfaltado, lo que ha obligado a limitar la circulación en el entorno del consistorio municipal.
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