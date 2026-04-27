Un museo del motor «único en España» apunta al estadio de Balaídos con un pacto a tres bandas: «Está encaminado»

Concello de Vigo y Celta daban recientemente un paso clave en su relación con la aprobación de las bases del convenio que regirá la concesión del estadio de Balaídos hasta el próximo siglo, un acuerdo que busca permitir a la entidad céltica disponer de las instalaciones para destinarlas a usos más allá del puramente futbolístico, convirtiéndolo en un recinto abierto los 365 días del año con ocio o entretenimiento para, así, poder multiplicar sus vías de ingresos y ganar en competitividad. En esa estrategia del club puede tener cabida en un futuro próximo un museo «único en España» con una larga infinidad de piezas dedicadas al mundo de la automoción que tiene en su poder la Fundación Recalvi, ahora expuestas en parte en la sede de la firma viguesa en O Caramuxo, pero que buscan desde hace tiempo un lugar a la altura de las mismas.

El director general de la empresa, Chema Rodríguez, deslizaba este pasado fin de semana en el Galiexpo Motor Show celebrado en el Ifevi que la predisposición tanto de Concello como Celta para materializar un acuerdo que permitiese aprovechar una importante superficie en los bajos de la futura grada de Gol, ahora en construcción para estar en servicio a principios del próximo año, para ese museo. En declaraciones a FARO, Rodríguez confirma las conversaciones que «llevamos varios meses» manteniendo tanto con el Concello como con el Celta para que fructifique la iniciativa, aunque todavía habrá que esperar para poder ratificar oficialmente el proyecto. «Sí que el acuerdo está encaminado, pero no es definitivo», confirma Rodríguez.

En este sentido, tendrá mucha importancia una reunión prevista a la conclusión de la presente temporada una reunión a tres bandas para conocer al detalle cómo quedarán los interiores de la grada de Gol y conocer exactamente la superficie que podría ocupar la Fundación Recalvi, a la que le gustaría disponer de alrededor de 2.000 metros cuadrados para poder exponer allí coches, motos y accesorios varios que ahora se reparten entre un sótano de sus instalaciones en O Caramuxo y ciudades como Jerez o Salamanca. Desde el Concello, con todo, son cautos por el momento pese a reconocer el tremendo potencial que tiene la colección que ha ido recopilando Chema Rodríguez y recordar que «Vigo es la ciudad del motor», indicando que llegado el momento, cuando se conozca el proyecto de Recalvi en detalle, este se analizará pormenorizadamente. Mientras, fuentes del Celta abogan también por la cautela de momento, aunque confirman que es una iniciativa que se está estudiando.

El catálogo que podría tomar forma en Balaídos incluiría hasta una veintena de vehículos de Fórmula 1 o MotoGP, pero también una lista interminable de cascos, monos, volantes, ruedas o carrocerías, en su mayoría originales usadas por algunos de los pilotos más laureados de la historia que Chema Rodríguez ha ido adquiriendo a lo largo de los años en subastas o mediante el contacto directo con los implicados. En 2022, cuando estaba a punto de abrir la sala de exposiciones en O Caramuxo, el fundador de Recalvi ya avisaba de que su gran ilusión era poder compartir el legado construido con toda la ciudad y los miles de aficionados al motor repartidos por el mundo. El nuevo escenario que se abre en el estadio de Balaídos con la concesión a largo plazo concedida por el Concello al Celta puede ser el acelerón que precisaba.