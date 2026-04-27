El juicio por la trama de las «narcolanchas» arranca por fin en la Audiencia de Vigo tras varios intentos fallidos
Los 11 acusados afrontan penas que suman casi 60 años de cárcel
Tras varios intentos fallidos, el juicio por la «Operación Endurance», uno de los operativos contra el narcotráfico más importantes desarrollados en los últimos años en Vigo, arrancó esta mañana en la «macrosala» de la Ciudad de la Justicia. Se trata de la causa contra un presunto entramado dedicado a la fabricación y posterior venta de narcolanchas. Un procedimiento con 11 personas acusadas, a las que se añade, como persona jurídica, una empresa de transporte de Porriño. El Ministerio Público pide penas que en global suman 59 años y seis meses de prisión –individualmente oscilan entre los 2 y los 9 años de cárcel–, así como multas millonarias, que en el caso de la mercantil cifra concretamente en 14 millones de euros.
Las cuestiones previas se dirimieron en febrero, pero la práctica de la prueba se complicó con sucesivas suspensiones hasta la jornada de este lunes en la que el juicio por fin ha arrancado. La vista de esta mañana ha empezado poco después de las diez de la mañana con la proposición de prueba por parte de la Fiscalía y el resto de las partes personadas y la aportación de nueva prueba documental.
La «Operación Endurance» asestó un duro golpe a este entramado supuestamente dedicado de pleno a la fabricación y posterior venta de narcolanchas. Una nave industrial ubicada en el polígono industrial de Cotogrande, en la Rúa da Becerreira de Vigo, fue uno de los principales almacenes presuntamente a disposición de la organización para construir desde cero los cascos de estas embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, pero dispondrían de más naves para esta misma labor de fabricación o para culminarlas colocándoles los flotadores en distintos puntos del norte de Portugal, fundamentalmente en Valença do Minho y Viana do Castelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- Ofrenda floral y palas en lo alto para despedir en el mar a David Castro, 'Piris
- Trabajadores autónomos protestan en Vigo por la subida de un 42 % de la base mínima a societarios y colaboradores
- «No me estorba la terraza»
- Dos vecinos frenan con un torniquete la hemorragia de un motorista herido en Vigo