Juan Carlos Porrúa, funcionario del cuerpo superior de la Xunta, candidato de Belén Rubio a la Gerencia de la Universidad de Vigo

La candidata de H2040 y actual vicerrectora de Investigación de la UVigo, Belén Rubio, presentó a Juan Carlos Porrúa, funcionario del cuerpo superior de la Xunta, como futuro gerente de la institución si gana las elecciones.

Con más de 40 años de experiencia en la administración pública y en puestos directivos de alta responsabilidad, Porrúa es el actual responsable de convocatorias estratégicas de la Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Belén Rubio presentó su candidatura durante un acto en el campus de Vigo al que convocó al Personal Técnico de Xestión, Administración e Servizos (PTXAS). Y destacó su perfil «de liderado, negociación, resolución de conflitos, dirección por obxectivos e xestión de cambios».

«Para min é a persoa, é o cambio que necesita esta universidade», defendió la cabeza de lista de H2040.

Como gerente, Porrúa repartiría su presencia entre Vigo (4 días) y los campus de Pontevedra y Ourense (1 día de forma alternativa) con «total flexibilidade». Y se da un plazo inicial de un año y medio para solucionar la mayor parte de los problemas relacionados con la RPT.

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Tras su presentación, él y Belén Rubio se reunieron con los jefes de servicio que firmaron en marzo un manifiesto denunciando la situación de la universidad.