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Una imponente nube con aspecto de coliflor sorprende a conductores y viandantes en Vigo

El fenómeno corresponde a nubosidad convectiva de gran desarrollo vertical, asociada a la inestabilidad atmosférica

Una gigantesca nube en forma de coliflor corona el cielo vigués

Una gigantesca nube en forma de coliflor corona el cielo vigués

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Una gigantesca nube en forma de coliflor corona el cielo vigués / Félix González

Marta Clavero

Marta Clavero

Una enorme formación nubosa llamó la atención este lunes por la tarde a vecinos y conductores en la calle Martínez Garrido, en Vigo. La nube, visible sobre el horizonte de la ciudad, presentaba un llamativo aspecto de coliflor, con grandes torres blancas elevándose sobre una jornada aún luminosa en el casco urbano.

El fenómeno corresponde a nubosidad convectiva de gran desarrollo vertical, típica de situaciones de inestabilidad. Este tipo de nube se forma cuando el aire cálido y húmedo asciende con fuerza, se enfría en altura y condensa, generando estructuras muy voluminosas que pueden evolucionar hacia chubascos o tormentas.

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Nubes efecto coliflor en Vigo.

Nubes efecto coliflor en Vigo. / Félix González

La escena causó sorpresa entre peatones y conductores por la espectacularidad de la formación, que contrastaba con el cielo azul y la actividad habitual del tráfico en la zona. Aunque desde la ciudad no necesariamente implica lluvia inmediata, este tipo de nubosidad puede estar asociado a precipitaciones intensas, rachas de viento o aparato eléctrico si la nube continúa desarrollándose.

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